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Balıkçılar tedirgin: Önlem alınmazsa kitaplarda görecekler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Zonguldaklı balıkçılar doğru olmayan avlanma ve deniz kenarlarına atılan atıklar nedeniyle gelecek nesil için umutsuz konuştu. Balıkçı Cihat Ay, “Denizlerde önlem alınmazsa gelecek nesil tezgahlardaki balığı kitaplarda görecek” dedi.

Balıkçılar tedirgin: Önlem alınmazsa kitaplarda görecekler

Zonguldak'ta dededen toruna kadar süren balıkçılık mesleğini sürdüren balıkçı 40 yaşındaki Cihat Ay, balıkçılığın son durumu hakkında bilgi verdi. Balığın artık eskisi gibi olmadığını belirten Ay, gelecek nesiller için umutsuz konuştu.

Gelecek nesillerin şu an tezgahlarda olan balığı kitaplarda göreceğini ifade eden Ay, “Bu sene kısır geçiyor. Palamut hiç olmadı. Şu anda çinekop olması lazım denizde balık yok. Yeni yeni istavrit başladı. Hamsi geliyor biraz azalma var ama hemen hemen her gün geliyor. Çeşitli balıklarımız var. Barbun, Uskumru, Levrek, Çupra, Somon, Ton balığı, Zargan, Jumbo var. Mümkün olduğunca Zonguldak halkına bol çeşit balık yedirmeye çalışıyoruz. Fiyatlar istavrit 20 TL, Hamsi 15, Somon 35 TL, Çupra 25 TL, Levrek 30-40 TL arası, Zargan 50 TL, Barbun 35- 50 TL arası fiyatlar değişiyor. Bu sene palamudu tezgaha hiç sokamadık. Çinekop keza aynı aslında şu an tam Çinekop mevsimi ama yok. Geçen seneye oranla tüm balık çeşitlerinde büyün bir şekilde azalma var. Denizin ekolojik dengelerin bozulması, hava sıcaklığı bilhassa aralık ayındayız neredeyse tişörtle gezeceğiz. İklim şartlarının değişmesi balığı olumsuz etkiliyor. Bilinçsiz avlanma bunlar en büyük neden, yasaklara uymamak denizlerimize çöplükten geçilmiyor. Bütün sahile yakın olan kentler çöplerini denize yakın yerlere döküyor. Hava az bir estiği zaman bütün çöpler denize gidiyor. Bunlara çözüm bulunması lazım. Her geçen sene kötüye gidiyor ve daha da kötüye gidecek. Yarın bir gün şu an tezgahta olan balıkların çoğunu kitaplarda göreceğiz. Önlem alınmazsa gelecek nesiller balığın kıtlığını yaşayacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Balıkçılar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Balıkçılık ile ilgili denetleyen kurum çok zayıf. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkede balık sıkıntısı yaşanmasını bırak, düşünülmesi bile çok trajikomik bir durum. Balıkların eski haline dönmesi için benim şahsi fikrim, 2 av sezonu yasak konması ve bu süre içerisindeki tüm balıkçılara ödenek çıkartılarak mağdur bırakmadan halk ile durumu paylaşıp denizlere can vermek. Tabi burada halkın da çok duyarlı olup fırsat buldukça eline çöp poşeti alıp kıyıları temizlemek.Bence ayıp birşey değil gurur verici birşey.Kisaca yetkililerin bu konuda daha fazla ter dökmelerini rica ediyorum.
SİZ ÖNCE KÜÇÜK BALIK AVINI BRAKIN SONRA BU SÖYLEYİŞİNİZİ SÖYLEYİN
önlem basit 5 veya 10 sene denizlere dokunmayın yeter
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