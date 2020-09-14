Balıkesir’in Meşhur Tatlısı Höşmerim Tarifi

Höşmerim veya Hoşmerim isimleriyle bilinen meşhur peynir tatlısı Balıkesir ile özdeşleşmiş gibidir. En sevilen yöresel tariflerden biri olan höşmerim tatlısı, peynir helvası olarak da bilinir. Farklı yapım teknikleriyle tadı yöreden yöreye değişen höşmerim tatlısının tüm püf noktalarını sizin için derledik!
Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde yer verdiği tatlının orijinal adı Höşmerim. Tatlının ilk olarak Orta Asya’dan gelen Anadolu Yörükleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Balıkesir’in Havran ilçesinin simgesi haline gelmiş tatlının farklı yapılış tarzları vardır. Evde höşmerim tarifi için ihtiyacınız olan temel malzemeleri ve yapılışı için buyrun.
Doğal süt kullanmaya dikkat edin. Hazır paket süt kullandığınızda istediğiniz dönüşü alamayabilirsiniz.
atlının fokurdarken sıçramasının önüne geçmek için derin bir tencereden faydalanabilirsiniz.
Tatlı karışımını kaynatırken dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.
Peynir mayasını büyük marketlerden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz.
Tatlınızın doğru kıvamı alabilmesi için sütün ısısı ve peynir helvası oranına dikkat edin.
Hazırladığınız höşmerim tatlısını çekilmiş ceviz, toz tarçın veya hindistan cevizi ile süsleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Dilerseniz hazırladığınız tatlıyı fırınlayabilir; üstü kızarınca fırından aldığınız tatlıyı dondurmayla da servis edebilirsiniz.
Bir porsiyon yani yaklaşık 50 gramlık bir höşmerim tatlısı 152 kaloridir. 120 gramlık büyük bir porsiyonda bu miktar 343 kaloriye çıkar. Yapımında kullanılan peynir, irmik ve şekere göre alacağınız kalori miktarı değişebilir.
Gerçek höşmerim tarifini uygulamakta veya malzemeleri bulmakta zorlananlar, farklı pişirme yöntemlerinden faydalanabilir. Örneğin peynir helvası veya pastörize edilmemiş doğal süt temin edemediyseniz, yalancı peynir helvası olarak adlandırılan bir diğer tarifi deneyebilirsiniz. Yalancı höşmerim tarifi, orjinalinden farklı olarak peynir helvası yerine un ve yağ içerir. Temelde yapılışı gerçek höşmerim ile çok benzerdir.
Yalancı Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler:
1 su bardağı irmik
3 adet yumurta sarısı
1 su bardağı süt
1, 5 su bardağı şeker
1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağ
Yalancı Höşmerim Tatlısı Yapılışı:
Tereyağ dışındaki tüm malzemeleri bir tencereye alarak iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı ocağa alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Dibinin tutmaması için karışım kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam edin.
Tatlı karışımı kaynamaya ve göz göz olmaya başladığında tencereyi ocaktan alın.
Hala sıcak olan karışıma tereyağı da ekleyip yedirene kadar karıştırın.
Hazırladığınız tatlıyı kaselere pay ederek dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
Tıpkı orijinal tarifte olduğu gibi servis için çekilmiş ceviz, toz tarçın veya hindistan cevizinden faydalanabilirsiniz.
Sıcak yaz günlerinde tüketeceğiniz yalancı höşmerim tatlınızı dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.
Yapılışı kolay olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilen bir başka peynir helvası çeşidi ise şerbetli höşmerimdir. Diğerlerinden farklı olarak ayrıca şerbet hazırlamayı gerektiren tatlının tarifi gözünüzü korkutmasın. Şerbetli höşmerim tarifi diğer tariflere göre daha az malzeme gerektirir.
Şerbetli Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler:
2 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri
Şerbeti İçin:
2 su bardağı süt
Bir buçuk su bardağı toz şeker
İpucu: İrmik yerine un da tercih edebilirsiniz. Ayrıca, dil peyniri bulamazsanız tuzsuz başka bir peynir de kullanabilirsiniz.
Yapılışı:
Şerbeti için hazırladığınız süt ve toz şekeri bir tencerede kaynatın.
Bir başka tencerede tereyağını eritin.
Erittiğiniz tereyağına irmiği ekleyerek rengi altın sarısına yaklaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Hazırladığınız şerbeti tatlı karışımına ekleyerek kısık ateşte, karışım şerbeti çekene kadar pişirin.
Rendelenmiş dil peynirini şerbeti çeken karışıma ekleyin. Peynir eriyip tatlı karışımı kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın.
Servis tabağına aldığınız karışımı istediğiniz şekilde süsleyerek paylaşabilirsiniz.
Farklı tarifler kullanarak hazırladığınız ünlü höşmerim tatlınızı dilediğiniz şekilde hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz.
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