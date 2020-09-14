YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Balıkesir’in Meşhur Tatlısı Höşmerim Tarifi

Balıkesir’in Meşhur Tatlısı Höşmerim Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Balıkesir'le özdeşleşen yöresel bir peynir tatlısı olan höşmerimi evde de kolayca yapabilirsiniz. Bir nevi peynir helvası da olan bu leziz tatlı için malzemeleri hazırlayıp sofralarınızda farklı bir tatlı sunabilirsiniz.

Balıkesir’in Meşhur Tatlısı Höşmerim Tarifi

İçindekiler

  • Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler
  • Höşmerim Yapılışı
  • Ünlü Höşmerim Tarifinin İpuçları
  • Höşmerim Tatlısı Servis Önerileri
  • Höşmerim Tatlısı Kaç Kalori?
  • Ünlü Höşmerim Tarifinin Farklı Pişirme Yöntemleri

Höşmerim veya Hoşmerim isimleriyle bilinen meşhur peynir tatlısı Balıkesir ile özdeşleşmiş gibidir. En sevilen yöresel tariflerden biri olan höşmerim tatlısı, peynir helvası olarak da bilinir. Farklı yapım teknikleriyle tadı yöreden yöreye değişen höşmerim tatlısının tüm püf noktalarını sizin için derledik!

Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde yer verdiği tatlının orijinal adı Höşmerim. Tatlının ilk olarak Orta Asya’dan gelen Anadolu Yörükleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Balıkesir’in Havran ilçesinin simgesi haline gelmiş tatlının farklı yapılış tarzları vardır. Evde höşmerim tarifi için ihtiyacınız olan temel malzemeleri ve yapılışı için buyrun.

Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1/2 tatlı kaşığı peynir mayası
  • 1 su bardağı irmik
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta sarısı

Höşmerim Yapılışı

  • Toz şeker ve irmiği bir kaba alarak karıştırın.
  • Bir tencerede sütü ılıtın. Serçe parmağınızla sütün ısısını kontrol edebilirsiniz. Parmağınızı yakmayacak ısıya ulaşınca sütü ocaktan alın.
  • Ilımış süte peynir mayasını ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve 5-10 dakika kadar bekleyin.
  • Ayrı bir kaptaki toz şeker ve irmik karışımı ve bir adet yumurta sarısını tencereye ekledikten sonra tencereyi ocağa alın.
  • Tatlı karışımını kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynatın.
  • Göz göz olup koyulaşan peynir tatlısını ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Ünlü Höşmerim Tarifinin İpuçları

Doğal süt kullanmaya dikkat edin. Hazır paket süt kullandığınızda istediğiniz dönüşü alamayabilirsiniz.
atlının fokurdarken sıçramasının önüne geçmek için derin bir tencereden faydalanabilirsiniz.
Tatlı karışımını kaynatırken dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.
Peynir mayasını büyük marketlerden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz.
Tatlınızın doğru kıvamı alabilmesi için sütün ısısı ve peynir helvası oranına dikkat edin.

Höşmerim Tatlısı Servis Önerileri

Hazırladığınız höşmerim tatlısını çekilmiş ceviz, toz tarçın veya hindistan cevizi ile süsleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Dilerseniz hazırladığınız tatlıyı fırınlayabilir; üstü kızarınca fırından aldığınız tatlıyı dondurmayla da servis edebilirsiniz.

Höşmerim Tatlısı Kaç Kalori?

Bir porsiyon yani yaklaşık 50 gramlık bir höşmerim tatlısı 152 kaloridir. 120 gramlık büyük bir porsiyonda bu miktar 343 kaloriye çıkar. Yapımında kullanılan peynir, irmik ve şekere göre alacağınız kalori miktarı değişebilir.

Ünlü Höşmerim Tarifinin Farklı Pişirme Yöntemleri

Gerçek höşmerim tarifini uygulamakta veya malzemeleri bulmakta zorlananlar, farklı pişirme yöntemlerinden faydalanabilir. Örneğin peynir helvası veya pastörize edilmemiş doğal süt temin edemediyseniz, yalancı peynir helvası olarak adlandırılan bir diğer tarifi deneyebilirsiniz. Yalancı höşmerim tarifi, orjinalinden farklı olarak peynir helvası yerine un ve yağ içerir. Temelde yapılışı gerçek höşmerim ile çok benzerdir.

Yalancı Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler:

1 su bardağı irmik
3 adet yumurta sarısı
1 su bardağı süt
1, 5 su bardağı şeker
1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağ

Yalancı Höşmerim Tatlısı Yapılışı:

Tereyağ dışındaki tüm malzemeleri bir tencereye alarak iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı ocağa alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Dibinin tutmaması için karışım kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam edin.
Tatlı karışımı kaynamaya ve göz göz olmaya başladığında tencereyi ocaktan alın.
Hala sıcak olan karışıma tereyağı da ekleyip yedirene kadar karıştırın.
Hazırladığınız tatlıyı kaselere pay ederek dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
Tıpkı orijinal tarifte olduğu gibi servis için çekilmiş ceviz, toz tarçın veya hindistan cevizinden faydalanabilirsiniz.
Sıcak yaz günlerinde tüketeceğiniz yalancı höşmerim tatlınızı dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.

Yapılışı kolay olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilen bir başka peynir helvası çeşidi ise şerbetli höşmerimdir. Diğerlerinden farklı olarak ayrıca şerbet hazırlamayı gerektiren tatlının tarifi gözünüzü korkutmasın. Şerbetli höşmerim tarifi diğer tariflere göre daha az malzeme gerektirir.

Şerbetli Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler:
2 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri
Şerbeti İçin:
2 su bardağı süt
Bir buçuk su bardağı toz şeker

İpucu: İrmik yerine un da tercih edebilirsiniz. Ayrıca, dil peyniri bulamazsanız tuzsuz başka bir peynir de kullanabilirsiniz.

Yapılışı:
Şerbeti için hazırladığınız süt ve toz şekeri bir tencerede kaynatın.
Bir başka tencerede tereyağını eritin.
Erittiğiniz tereyağına irmiği ekleyerek rengi altın sarısına yaklaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Hazırladığınız şerbeti tatlı karışımına ekleyerek kısık ateşte, karışım şerbeti çekene kadar pişirin.
Rendelenmiş dil peynirini şerbeti çeken karışıma ekleyin. Peynir eriyip tatlı karışımı kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın.
Servis tabağına aldığınız karışımı istediğiniz şekilde süsleyerek paylaşabilirsiniz.

Farklı tarifler kullanarak hazırladığınız ünlü höşmerim tatlınızı dilediğiniz şekilde hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?
7’den 70’e herkes bu lezzete hayran7’den 70’e herkes bu lezzete hayran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
İki kere düşüneceksiniz! Anal bölgeye...
İki kere düşüneceksiniz! Anal bölgeye...
Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?
Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?
Anadolu jelibonu kuruyemişçilerde 75 köyde 30 lira!
Anadolu jelibonu kuruyemişçilerde 75 köyde 30 lira!
3 günde hazırlanıyor! Kışın vücudu sıcacık tutuyor...
3 günde hazırlanıyor! Kışın vücudu sıcacık tutuyor...
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri
Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Hindistan Cevizli Brownie
Hindistan Cevizli Brownie
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?
Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?
Fırında Mücver Tarifi: Sebzeler Hiç Bu Kadar Lezzetli Olmamıştı
Fırında Mücver Tarifi: Sebzeler Hiç Bu Kadar Lezzetli Olmamıştı
Koku Sorunu Yaşamadan Enfes Balık Yapabilirsiniz: Fırında Balık Tarifi
Koku Sorunu Yaşamadan Enfes Balık Yapabilirsiniz: Fırında Balık Tarifi
Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin
Bu yemekler şifa dağıtıyor! Sofranızdan eksik etmeyin
MasterChef'te Mehmet Şef bu tarifle herkesi ekrana kitledi! İşte ıstakoz pişirme püf noktaları
MasterChef'te Mehmet Şef bu tarifle herkesi ekrana kitledi!
Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi
Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı Kumlu Pasta Tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.