Balıkesir’in Meşhur Tatlısı Höşmerim Tarifi

Höşmerim veya Hoşmerim isimleriyle bilinen meşhur peynir tatlısı Balıkesir ile özdeşleşmiş gibidir. En sevilen yöresel tariflerden biri olan höşmerim tatlısı, peynir helvası olarak da bilinir. Farklı yapım teknikleriyle tadı yöreden yöreye değişen höşmerim tatlısının tüm püf noktalarını sizin için derledik!

Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde yer verdiği tatlının orijinal adı Höşmerim. Tatlının ilk olarak Orta Asya’dan gelen Anadolu Yörükleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Balıkesir’in Havran ilçesinin simgesi haline gelmiş tatlının farklı yapılış tarzları vardır. Evde höşmerim tarifi için ihtiyacınız olan temel malzemeleri ve yapılışı için buyrun.

Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1/2 tatlı kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

Höşmerim Yapılışı

Toz şeker ve irmiği bir kaba alarak karıştırın.

Bir tencerede sütü ılıtın. Serçe parmağınızla sütün ısısını kontrol edebilirsiniz. Parmağınızı yakmayacak ısıya ulaşınca sütü ocaktan alın.

Ilımış süte peynir mayasını ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve 5-10 dakika kadar bekleyin.

Ayrı bir kaptaki toz şeker ve irmik karışımı ve bir adet yumurta sarısını tencereye ekledikten sonra tencereyi ocağa alın.

Tatlı karışımını kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynatın.

Göz göz olup koyulaşan peynir tatlısını ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Ünlü Höşmerim Tarifinin İpuçları

Doğal süt kullanmaya dikkat edin. Hazır paket süt kullandığınızda istediğiniz dönüşü alamayabilirsiniz.

atlının fokurdarken sıçramasının önüne geçmek için derin bir tencereden faydalanabilirsiniz.

Tatlı karışımını kaynatırken dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Peynir mayasını büyük marketlerden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz.

Tatlınızın doğru kıvamı alabilmesi için sütün ısısı ve peynir helvası oranına dikkat edin.