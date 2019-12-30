YEMEK
  4. Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Balıkesir'e yolunuz düşerse muhakkak bu yöresel tatlıyı denemelisiniz! Balıkesir kaymaklısı, ekmek kadayıfının bol kaymaklısı olarak düşünülse de aslında bambaşka bir lezzettir. Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır diyenler için Balıkesir kaymaklısı tarifi geliyor.

Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Balıkesir kaymaklısı ağız sulandıran yöresel tatlarımızdan biridir. Her şeyi olduğu gibi Balıkesir kaymaklısını da yerinde yemek önemlidir ancak yolu düşmeyenler de kendi marifetiyle bu enfes tatlıyı hazırlayabilirler. İşte Balıkesir kaymaklısı tarifi.

BALIKESİR KAYMAKLISI MALZEMELERİ

Bir kilo un
300 gram tereyağı
6 adet yumurta
2 su bardağı süt
1/2 çay kaşığı tuz
800 gram kaymak

Şerbeti için:
7 bardak toz şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon

BALIKESİR KAYMAKLISI NASIL YAPILIR?

Unun ortasını havuz şeklinde açın. Tereyağı, süt, yumurta ve tuz ilave edip karıştırın. Düz ve unlu bir yüzeyde beş dakika yoğurun. Üzerini havlu ile kapatıp, 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 40 santimetre büyüklüğünde, baklavalık yufka inceliğinde açın.

Açtığınız her bir yufkayı yağlanmış tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri altın rengini alıncaya dek pişirin. Kızaran yufkaları iki eşit miktara ayırın. Birinci grubu, yufkaların kızaran yüzü üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kaymağı yayın.

Kalan yufkaları da kaymağın üzerine yine kızarmış yüzü üste gelecek şekilde yerleştirin. Toz şekeri suda karıştırarak eritip kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu damlatıp karıştırın.

Sıcak şerbeti yufkaların üzerine gezdirip çekmesi için 2 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Kaynak

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yöresel lezzet sevenlere: Hurma baklavasıYöresel lezzet sevenlere: Hurma baklavası
Herkes bunu aradı! Nedeni ise...Herkes bunu aradı! Nedeni ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkesir kaymaklısı balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır yöresel tarifler

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

1 Ocak sabahı muhakkak bunu yiyin!

1 Ocak sabahı muhakkak bunu yiyin!

Kahvaltıda yiyenlere kötü haber!

Kahvaltıda yiyenlere kötü haber!

Herkes bunu aradı! Nedeni ise...

Herkes bunu aradı! Nedeni ise...

Antibiyotikten 100 kat daha etkili! Her gün yediğinizde...

Antibiyotikten 100 kat daha etkili! Her gün yediğinizde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Yöresel lezzet sevenlere: Hurma baklavası

Karakuş tatlısı tarifi

Herkes bunu aradı! Nedeni ise...

Maraş tarhana çorbası tarifi

Hem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanası

Maraş tarhana çorbası tarifi

Hem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanası

İşkene yemeği tarifi (İşgene)

Her bir lokması enfes: İşkene

Yenilebilir peri tozu nasıl yapılır?

Yenilebilir peri tozu nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.