Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Balıkesir kaymaklısı ağız sulandıran yöresel tatlarımızdan biridir. Her şeyi olduğu gibi Balıkesir kaymaklısını da yerinde yemek önemlidir ancak yolu düşmeyenler de kendi marifetiyle bu enfes tatlıyı hazırlayabilirler. İşte Balıkesir kaymaklısı tarifi.

BALIKESİR KAYMAKLISI MALZEMELERİ

Bir kilo un

300 gram tereyağı

6 adet yumurta

2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

800 gram kaymak

Şerbeti için:

7 bardak toz şeker

5 su bardağı su

Birkaç damla limon

BALIKESİR KAYMAKLISI NASIL YAPILIR?

Unun ortasını havuz şeklinde açın. Tereyağı, süt, yumurta ve tuz ilave edip karıştırın. Düz ve unlu bir yüzeyde beş dakika yoğurun. Üzerini havlu ile kapatıp, 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 40 santimetre büyüklüğünde, baklavalık yufka inceliğinde açın.

Açtığınız her bir yufkayı yağlanmış tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri altın rengini alıncaya dek pişirin. Kızaran yufkaları iki eşit miktara ayırın. Birinci grubu, yufkaların kızaran yüzü üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kaymağı yayın.