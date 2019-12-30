Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Balıkesir kaymaklısı ağız sulandıran yöresel tatlarımızdan biridir. Her şeyi olduğu gibi Balıkesir kaymaklısını da yerinde yemek önemlidir ancak yolu düşmeyenler de kendi marifetiyle bu enfes tatlıyı hazırlayabilirler. İşte Balıkesir kaymaklısı tarifi.
Bir kilo un
300 gram tereyağı
6 adet yumurta
2 su bardağı süt
1/2 çay kaşığı tuz
800 gram kaymak
Şerbeti için:
7 bardak toz şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon
Unun ortasını havuz şeklinde açın. Tereyağı, süt, yumurta ve tuz ilave edip karıştırın. Düz ve unlu bir yüzeyde beş dakika yoğurun. Üzerini havlu ile kapatıp, 30 dakika kadar dinlendirin.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 40 santimetre büyüklüğünde, baklavalık yufka inceliğinde açın.
Açtığınız her bir yufkayı yağlanmış tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri altın rengini alıncaya dek pişirin. Kızaran yufkaları iki eşit miktara ayırın. Birinci grubu, yufkaların kızaran yüzü üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kaymağı yayın.
Kalan yufkaları da kaymağın üzerine yine kızarmış yüzü üste gelecek şekilde yerleştirin. Toz şekeri suda karıştırarak eritip kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu damlatıp karıştırın.
Sıcak şerbeti yufkaların üzerine gezdirip çekmesi için 2 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
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