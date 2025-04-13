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Balıkesir yeşil-beyaza döndü; Bursaspor davul zurna ile karşılandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 15:49
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Nesine 3. Lig 1. Grup’ta Bursaspor’un şampiyonluk maçının Balıkesir’e alınmasının ardından şehrin sokakları yeşil-beyaza büründü. Stada gelen Bursaspor takımı davul zurna ile karşılandı.

Balıkesir yeşil-beyaza döndü; Bursaspor davul zurna ile karşılandı

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda Bursaspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak mücadele için Bursa’dan Balıkesir’e 15 binden fazla taraftar akın etti. Maçtan önce stada gelen Bursaspor takım otobüsü davul ve zurna ile karşılandı.

Taraftarlar stat çevresinde tezahüratlar yaparken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Balıkesirspor taraftarları da takım eşofmanları ile Bursaspor taraftarına destek verdi. "Balkes-Bursa el ele hep beraber tribüne" sloganları atan taraftarlar maçı izlemek için stada beraber girdi.

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