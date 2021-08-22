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Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

22.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

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