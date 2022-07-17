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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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