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Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

13.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih Işık yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı minibüs, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Minibüsün, fabrikada mesaileri biten işçileri evlerine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


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