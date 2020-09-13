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Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde, Antonio Mrsic'in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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