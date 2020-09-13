Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
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