Balıkla cinsel ilişkiye mi girdi? Filipinli kadının olay görüntüsü

Filipinler'in Baccay şehrinde, Kimberly isimli 17 yaşındaki bir kızın büyüyen ve ağrıyan karnı ailesini panikletti.

Kızlarının hamile olabileceğini düşünen aile, kızını zorla hastaneye götürdü. Ailesi, genç kadının sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiğini düşünerek ona kızdı.

Kızlarını zorla götürdükleri ultrasonda da, balığa benzeyen bir görüntü karşılarına çıkınca şoke oldular. Genç kadına göre, ailesi kendisini "balıkla cinsel ilişkiye girmek"le suçladı.

Bir yıl geçti ve herhangi bir doğum olmadı. Filipinler'de yaşanan olayın ardından, bu görüntü yumurtalık kisti çıktı. Genç kadın, şimdi devasa kisti aldırmak için bağış kampanyası başlattı.

Filipinler'de toplumun bir kısmı, regl döneminde çıplak denize giren kadınların "deniz canavarı" tarafından hamile bırakılabileceğine inanıyor.



