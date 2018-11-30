TREND

Balıkla cinsel ilişkiye mi girdi? Filipinli kadının olay görüntüsü

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 30.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

Filipinler'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan genç kızın ultrason görüntüsü şoke etti. Ailesi, kızlarını balıkla ilişkiye girmekle suçladı.

Balıkla cinsel ilişkiye mi girdi? Filipinli kadının olay görüntüsü

Filipinler'in Baccay şehrinde, Kimberly isimli 17 yaşındaki bir kızın büyüyen ve ağrıyan karnı ailesini panikletti.

balik2

Kızlarının hamile olabileceğini düşünen aile, kızını zorla hastaneye götürdü. Ailesi, genç kadının sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiğini düşünerek ona kızdı.

balik4

Kızlarını zorla götürdükleri ultrasonda da, balığa benzeyen bir görüntü karşılarına çıkınca şoke oldular. Genç kadına göre, ailesi kendisini "balıkla cinsel ilişkiye girmek"le suçladı.

balik3

Bir yıl geçti ve herhangi bir doğum olmadı. Filipinler'de yaşanan olayın ardından, bu görüntü yumurtalık kisti çıktı. Genç kadın, şimdi devasa kisti aldırmak için bağış kampanyası başlattı.

balik6

Filipinler'de toplumun bir kısmı, regl döneminde çıplak denize giren kadınların "deniz canavarı" tarafından hamile bırakılabileceğine inanıyor.


Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!
Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler hamile ultrason

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!

Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!

Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!

Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!

Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

Satışları patlatayım derken sosyal medyayı patlattı!

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Üç çocuk annesinin göğüslerini büyütme isteği sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.