Balkabağı çorbası tarifi ile kış hastalıklarına meydan okuyun!

Turuncu rengi ile sofralarda güzel bir atmosfer oluşturmaya da yardımcı olan balkabağı çorbası nefis lezzetinin yanı sıra vitamin deposu olma özelliği de taşıyor. Kış aylarının en güzel lezzetleri arasında yer alan balkabağının içinde bulunan C vitamini sayesinde soğuk algınlığı yaşama olasılığınızı düşürürken liften zengin oluşu ile formunuzu koruyabilirsiniz. Genellikle tatlısı ile bilinen balkabağı çorbasını daha önce hiç denemediyseniz sizler için hazırladığımız videolu tarif ile sofralarınıza taşıyabilirsiniz.

İşte kış hastalıklarına karşı direncinizi artmasını sağlayacak nefis çorba tarifi:

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1/2 kilo kabak

Yağ,

Un,

Kiraz kabuk tarçın,

Tuz,

Karabiber,

Su

Yapılışı

Balkabağı çorbası tarifi için öncelikle yaklaşık yarım kilo kadar kabağı küçük küçük doğruyoruz.

için öncelikle yaklaşık yarım kilo kadar kabağı küçük küçük doğruyoruz. Doğradığımız kabakları tenceremize koyuyoruz ve üzerini örtecek kadar su ekleyip ateşe alıyoruz.

Meyanesi için unumuzu ve yağımızı ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırıyoruz. Un pembeleşince tuz ve baharatları ekliyoruz. (Tarçını kabak ve meyaneyi karıştırırken kullanacağız ve bir süre kaynamaya bırakacağız.)

Kaynayan kabağımızı blenderdan geçirip macun haline getiriyoruz.

Ardından tencereye su ve kabuk tarçınımızı ekliyoruz.

Son olarak meyanemizi de ekliyor ve karışımı bir süre kaynatıyoruz.

Sunum sırasında bir parça dereotu ile çorbanızı renklendirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Öncelikle seçtiğiniz kabağa dikkat etmelisiniz. En koyu kırmızı kabaktan ( Genelde Adapazarı'ndan çıkıyor) seçerseniz kabağınızı daha kısa sürede kaynatmanız yeterli olacaktır. Böylelikle içindeki vitaminleri ve besleyici değerleri de korumuş olursunuz. Ayrıcak çorbanızı blenderla çekerken de kolaylık sağlamış olursunuz.

Balkabağı çorbası tarifinde lezzetli bir tat elde etmek için son aşamada içerisine bir kabuk tarçın eklemeyi ihmal etmemeniz gerekiyor.

BALKABAĞI ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Balkabağı çorbası öncelikle bağışıklığı yükseltir.

Antioksidan etkisi olan balkabağının içerisinde ayrıca demir, potasyum ve kalsiyum vardır.

Balkabağı çorbasının faydaları arasında diyete yardımcı olması da yer alır. Çok yoğun lif barındırdığından tok tutma özelliği yüksektir. Kalorisi de düşük olduğu için diyet programlarında da kullanılabilirsiniz.

arasında diyete yardımcı olması da yer alır. Çok yoğun lif barındırdığından tok tutma özelliği yüksektir. Kalorisi de düşük olduğu için diyet programlarında da kullanılabilirsiniz. Balkabağı genellikle tatlı yapmak için kullanılan bir malzeme. İçerisine şeker eklenerek tüketilmesi kilo almanıza neden olabilir. Oysa ki çorba olarak tüketmeniz lifli yapısı sayesinde zayıflamınızı da sağlayacaktır."

BALKABAĞI ÇORBASI KAÇ KALORİ? İŞTE BESİN DEĞERLERİ

Balkabağı çorbası içinde barındırdığı vitamin, mineral ve protein oranı sayesinde tam bir şifa deposudur. Hem besleyici hem doyurucu balkabağı çorbası tarifi bu yönüyle kış aylarında tüketilmesi durumunda hastalıklara karşı kalkanınız olacaktır. Peki genelde tatlı olarak tüketmeye alışkın olduğumuz balkabağının çorbası kaç kaloridir? 1 kepçe yani 100 gram balkabağı çorbasında 29 kalori bulunan balkabağı çorbası bu açıdan diyet yapanlar için güzel bir tercih olacaktır. İşte barındırdığı karbonhidrat ve yağ kadar vitamin deposu da olan balkabağı çorbasının besin değerleri: