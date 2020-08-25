Balkabağı Sevenler Buraya: Balkabağı Çorbası Tarifi

Sonbaharın gelişiyle birlikte market ve pazar raflarına çıkmaya başlayan balkabakları, güzel görüntüsünün yanı sıra muhteşem tatlara da imza atar. Balkabağıyla yapılan muhteşem tatlıları bir kenara bırakın ve sofralarınızı süsleyecek bu çorbayı deneyin. Eğer balkabağı seviyorsanız balkabağı çorbasını evde yaparak klasik çorbaları bir kenara bırakabilirsiniz.Yapımı kolay balkabağı çorbası tarifi ile sofralarınıza yeni bir lezzet katabilirsiniz.

Balkabağı, tat olarak tatlı besinler grubunda yer aldığı için bazı yörelerde "tatlı kabak çorbası" ismiyle de anılır. Son derece besleyici olan balkabağı çorbası içerisinde aradığınız her şey var desek yanlış olmaz. Krema, maydanoz, kekik, sarımsak, kuru soğan, tane karabiber... Eğer tadı yoğun olmasın isterseniz tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Balkabağı çorbası nasıl yapılır tarifi nedir diye merak ediyorsanız aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

Bal Kabağı Çorbası İçin Gereken Malzemeler

5 su bardağı tavuk suyu (ya da tercihen et suyu da kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz (tercihe göre artırılabilir)

5 su bardağı balkabağı (püre haline getirilmiş olmalı)

5-6 dal ince doğranmış taze maydanoz

1 tane orta boy kuru soğan (çok ince doğranmış olmalı)

Yarım çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı krema

4-5 adet tane karabiber

Bal Kabağı Çorbası Nasıl Hazırlanır?

Derin bir tencere içerisine ince doğranmış kuru soğanı, balkabağı püresini, kekik, tuz ve tavuk suyunu (ya da et suyunu) ilave edin. Üzerine tane karabiberi de ekleyin. En son 1 diş sarımsağı ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri kısık ateşte yarım saat boyunca karıştırarak pişirin. Pişirdiğiniz karışımı ocaktan alarak blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştırın. Püre kıvamına getirilen çorba karışımını yeniden kısık ateşe alın. Üzerine yavaş yavaş krema ilave edin ve kısık ateşte yeniden 5 dakika kadar pişirmeye devam edin. Balkabağı çorbasını sıcak şekilde servis etmeye özen gösterin. Kaselere aldığınız çorbaların üzerine ince doğranmış maydanoz ya da dere otu serpebilirsiniz.

Balkabağı Çorbası İçin Pişirme Önerileri

Balkabağını püre haline getirmek için üzerini geçecek şekilde suda haşlayabilirsiniz. Dilerseniz fırında (düşük sıcaklıkta, uzun süre) pişirebilir, sonrasında mutfak robotunuz ya da rondoyla püre haline getirebilirsiniz. Kremaya karşı alerjiniz varsa, krema ilave etmeden de çok lezzetli bir çorba elde edebilirsiniz.