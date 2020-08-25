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Balkabağı Sevenler Buraya: Balkabağı Çorbası Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Balkabağından yalnızca tatlı yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bildiğiniz çorbaları unutun ve bu şifa deposu lezzeti deneyin. İşte içinizi ısıtacak bir çorba tarifi...

Balkabağı Sevenler Buraya: Balkabağı Çorbası Tarifi

İçindekiler

  • Bal Kabağı Çorbası İçin Gereken Malzemeler
  • Bal Kabağı Çorbası Nasıl Hazırlanır?
  • Balkabağı Çorbası İçin Pişirme Önerileri
  • Sütlü Balkabağı Çorbası Olur Mu?
  • Balkabağı Çorbası Kalorisi
  • Balkabağı Çorbası Faydaları

Sonbaharın gelişiyle birlikte market ve pazar raflarına çıkmaya başlayan balkabakları, güzel görüntüsünün yanı sıra muhteşem tatlara da imza atar. Balkabağıyla yapılan muhteşem tatlıları bir kenara bırakın ve sofralarınızı süsleyecek bu çorbayı deneyin. Eğer balkabağı seviyorsanız balkabağı çorbasını evde yaparak klasik çorbaları bir kenara bırakabilirsiniz.Yapımı kolay balkabağı çorbası tarifi ile sofralarınıza yeni bir lezzet katabilirsiniz.

Balkabağı, tat olarak tatlı besinler grubunda yer aldığı için bazı yörelerde "tatlı kabak çorbası" ismiyle de anılır. Son derece besleyici olan balkabağı çorbası içerisinde aradığınız her şey var desek yanlış olmaz. Krema, maydanoz, kekik, sarımsak, kuru soğan, tane karabiber... Eğer tadı yoğun olmasın isterseniz tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Balkabağı çorbası nasıl yapılır tarifi nedir diye merak ediyorsanız aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

Bal Kabağı Çorbası İçin Gereken Malzemeler

  • 5 su bardağı tavuk suyu (ya da tercihen et suyu da kullanılabilir)
  • 1 çay kaşığı tuz (tercihe göre artırılabilir)
  • 5 su bardağı balkabağı (püre haline getirilmiş olmalı)
  • 5-6 dal ince doğranmış taze maydanoz
  • 1 tane orta boy kuru soğan (çok ince doğranmış olmalı)
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım su bardağı krema
  • 4-5 adet tane karabiber

Bal Kabağı Çorbası Nasıl Hazırlanır?

  1. Derin bir tencere içerisine ince doğranmış kuru soğanı, balkabağı püresini, kekik, tuz ve tavuk suyunu (ya da et suyunu) ilave edin. Üzerine tane karabiberi de ekleyin. En son 1 diş sarımsağı ince şekilde doğrayın.
  2. Tüm malzemeleri kısık ateşte yarım saat boyunca karıştırarak pişirin.
  3. Pişirdiğiniz karışımı ocaktan alarak blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştırın.
  4. Püre kıvamına getirilen çorba karışımını yeniden kısık ateşe alın. Üzerine yavaş yavaş krema ilave edin ve kısık ateşte yeniden 5 dakika kadar pişirmeye devam edin.
  5. Balkabağı çorbasını sıcak şekilde servis etmeye özen gösterin. Kaselere aldığınız çorbaların üzerine ince doğranmış maydanoz ya da dere otu serpebilirsiniz.

Balkabağı Çorbası İçin Pişirme Önerileri

Balkabağını püre haline getirmek için üzerini geçecek şekilde suda haşlayabilirsiniz. Dilerseniz fırında (düşük sıcaklıkta, uzun süre) pişirebilir, sonrasında mutfak robotunuz ya da rondoyla püre haline getirebilirsiniz. Kremaya karşı alerjiniz varsa, krema ilave etmeden de çok lezzetli bir çorba elde edebilirsiniz.

Sütlü Balkabağı Çorbası Olur Mu?

Balkabağı çorbası yapımı sırasında farklı tarifler de deneyebilirsiniz. Eğer değişik ve özel bir tarif arıyorsanız, vitamin ve şifa dolu lezzetli bir balkabağı çorbası denemeniz tavsiye edilir. Özellikle püre haline getirdiğiniz balkabaklarını derin dondurucuda saklayabilir, kış aylarında sıcacık bir tas çorbanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Yukarıdaki tarifte belirttiğimiz gibi krema yerine süt kullanarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Sütlü balkabağı çorbası tarifi için yine aynı yapım şeklini izleyebilir, sadece krema yerine 1 bardak sütle çorbanızı hazırlayabilirsiniz.
Ek gıdaya geçen bebekler, çiğneme yetileri henüz gelişmediği için genellikle çorba ve çeşitlerini sık tüketirler. İçerdiği vitamin ve mineraller açısından faydalı çorbalar arasında olan balkabağı çorbasını bebeğinizin beslenmesinde de tercih edebilirsiniz. Ancak 1 yaşın altındaki bebeklere süt ve süt ürünleri alerji yapabileceği için, bebekler için balkabağı çorbası tarifi yaparken krema ya da süt gibi türevlerini eklemeden hazırlayabilirsiniz.

Balkabağı Çorbası Kalorisi

Balkabağı çorbası özellikle kış aylarında tercih edilen, yüksek enerji kaynağı sağlayan bir çorbadır. Vücut direncini ve bağışıklığı artıran balkabağı çorbası aynı zamanda A ve B grubu vitaminlerinin çoğu ile potasyum, magnezyum ve folik asit açısından da zengindir.
1 kase (100 gram) balkabağı çorbası sadece 29 kalori olduğundan kış mevsiminde hazırlanan diyet listeleri için son derece idealdir. İçerisinde un, bulgur ya da pirinç gibi maddeler kullanılmadığı için en ideal diyet çorbalarından biri olarak anılır.
Bunların yanı sıra diyet balkabağı çorbası tarifi hazırlarken, çorba karışımına eklenen krema ya da yağ miktarı gibi değerlere dikkat edilmesi gerekir. Bu tür ek ürünler balkabağı çorbasının kalori değerlerini artırır.

Balkabağı Çorbası Faydaları

  • İçerisinde yüksek seviyede A vitamini olduğundan göz sağlığına faydalıdır.
  • C vitamini içeriği sayesinde beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Bu da bağışıklık sistemini artırarak vücuda giren mikroplar ile etkili şekilde savaşmaya yardımcı olur.
  • İçerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlık problemini yok eder.
  • Kan basıncını dengeleyici özelliği sayesinde tansiyonu da dengeler.
  • Kolesterol seviyesini de düşüren balkabağı çorbasının cildin canlı görünmesi için de katkı sağladığı bilinir.

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