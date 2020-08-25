Balkabağı Sevenler Buraya: Balkabağı Çorbası Tarifi

Sonbaharın gelişiyle birlikte market ve pazar raflarına çıkmaya başlayan balkabakları, güzel görüntüsünün yanı sıra muhteşem tatlara da imza atar. Balkabağıyla yapılan muhteşem tatlıları bir kenara bırakın ve sofralarınızı süsleyecek bu çorbayı deneyin. Eğer balkabağı seviyorsanız balkabağı çorbasını evde yaparak klasik çorbaları bir kenara bırakabilirsiniz.Yapımı kolay balkabağı çorbası tarifi ile sofralarınıza yeni bir lezzet katabilirsiniz.
Balkabağı, tat olarak tatlı besinler grubunda yer aldığı için bazı yörelerde "tatlı kabak çorbası" ismiyle de anılır. Son derece besleyici olan balkabağı çorbası içerisinde aradığınız her şey var desek yanlış olmaz. Krema, maydanoz, kekik, sarımsak, kuru soğan, tane karabiber... Eğer tadı yoğun olmasın isterseniz tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Balkabağı çorbası nasıl yapılır tarifi nedir diye merak ediyorsanız aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.
Balkabağını püre haline getirmek için üzerini geçecek şekilde suda haşlayabilirsiniz. Dilerseniz fırında (düşük sıcaklıkta, uzun süre) pişirebilir, sonrasında mutfak robotunuz ya da rondoyla püre haline getirebilirsiniz. Kremaya karşı alerjiniz varsa, krema ilave etmeden de çok lezzetli bir çorba elde edebilirsiniz.
Balkabağı çorbası yapımı sırasında farklı tarifler de deneyebilirsiniz. Eğer değişik ve özel bir tarif arıyorsanız, vitamin ve şifa dolu lezzetli bir balkabağı çorbası denemeniz tavsiye edilir. Özellikle püre haline getirdiğiniz balkabaklarını derin dondurucuda saklayabilir, kış aylarında sıcacık bir tas çorbanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Yukarıdaki tarifte belirttiğimiz gibi krema yerine süt kullanarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Sütlü balkabağı çorbası tarifi için yine aynı yapım şeklini izleyebilir, sadece krema yerine 1 bardak sütle çorbanızı hazırlayabilirsiniz.
Ek gıdaya geçen bebekler, çiğneme yetileri henüz gelişmediği için genellikle çorba ve çeşitlerini sık tüketirler. İçerdiği vitamin ve mineraller açısından faydalı çorbalar arasında olan balkabağı çorbasını bebeğinizin beslenmesinde de tercih edebilirsiniz. Ancak 1 yaşın altındaki bebeklere süt ve süt ürünleri alerji yapabileceği için, bebekler için balkabağı çorbası tarifi yaparken krema ya da süt gibi türevlerini eklemeden hazırlayabilirsiniz.
Balkabağı çorbası özellikle kış aylarında tercih edilen, yüksek enerji kaynağı sağlayan bir çorbadır. Vücut direncini ve bağışıklığı artıran balkabağı çorbası aynı zamanda A ve B grubu vitaminlerinin çoğu ile potasyum, magnezyum ve folik asit açısından da zengindir.
1 kase (100 gram) balkabağı çorbası sadece 29 kalori olduğundan kış mevsiminde hazırlanan diyet listeleri için son derece idealdir. İçerisinde un, bulgur ya da pirinç gibi maddeler kullanılmadığı için en ideal diyet çorbalarından biri olarak anılır.
Bunların yanı sıra diyet balkabağı çorbası tarifi hazırlarken, çorba karışımına eklenen krema ya da yağ miktarı gibi değerlere dikkat edilmesi gerekir. Bu tür ek ürünler balkabağı çorbasının kalori değerlerini artırır.
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