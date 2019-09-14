Mynet Trend

BalkanDoor ve BalkanRAT saldırılarına dikkat

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

ESET araştırmacılarının belirlediği olayda, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan’daki şirketler hedef alınmış gibi görünüyor. İki zararlı yazılımın aynı anda devreye sokulduğu siber saldırıda, bir arka kapı zararlısı olan BalkanDoor ve bir uzaktan erişim truva atı olan BalkanRAT kullanılmış.

BalkanDoor ve BalkanRAT saldırılarına dikkat

BalkanRAT, ele geçirilmiş bilgisayarın, bir grafik arabirim aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesini sağlarken, BalkanDoor ise aynı işlevi bir komut satırı aracılığıyla yapıyor.

Bu ikili saldırı setinin ise şöyle çalıştığı tahmin ediliyor: Siber saldırgan, kurbanın ekranının kilitlendiğini ve dolayısıyla büyük olasılıkla bilgisayarı kullanmadığını tespit ediyor.

Saldırgan, BalkanDoor arka kapısından ekran kilidini açmak için bir arka kapı komutu gönderiyor. Daha sonra da BalkanRAT kullanarak, bilgisayarda ne isterse onu yapabiliyor.

ESET güvenlik ürünleri bu tehditleri Win(32,64)/BalkanRAT ve Win32/BalkanDoor olarak tespit ediyor ve dijital sistemleri bu tehditlere karşı koruyor.

Nasıl yayılıyor?

Siber saldırganlar, yayılma mekanizması olarak PDF doküman ekli e-postaları kullanıyor. Gelen e-postalar ise genel olarak vergi konulu mesajlar içeriyor. Dolayısıyla e-postanın tıklanmasına neden olacak etkili bir konu içeriyor.

Saldırganlar görünüşe göre, e-postaların içeriğindeki vergi odaklı içerikler ve sahte PDF’lerle Balkanlar bölgesindeki kuruluşların finans departmanlarını hedef alıyor. ESET uzmanları bu nedenle, bu özel saldırının maddi gelir elde etme amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Ne yapılmalı?

Temel siber güvenlik kurallarına uyulmasını tavsiye eden ESET uzmanları, özellikle şirketlerde e-postalar konusunda dikkatli olunmasını, e-postalardaki ekler ve bağlantıların açılmadan dikkatli şekilde incelenmesini, kullanılan yazılımların güncel tutulmasını ve tanınmış bir güvenlik çözümü kullanılmasını öneriyor.

PES 2020 inceleme puanları umut vadediyor!

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Xiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızdaXiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızda
OPPO A5S öğrencilerin yanında OPPO A5S öğrencilerin yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BalkanDoor BalkanRAT ESET

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Kan donduran olay! Eşi tarafından darp edilirken elinden silahı aldı ve...

Kan donduran olay! Eşi tarafından darp edilirken elinden silahı aldı ve...

Araştırma: Ölüler bir yıl sonra bile hareket ediyor

Araştırma: Ölüler bir yıl sonra bile hareket ediyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızda

Xiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızda

OPPO A5S öğrencilerin yanında

OPPO A5S öğrencilerin yanında

Dünyanın ilk kablosuz mobil oyuncu kulaklığı: Arctis 1 Wireless

Dünyanın ilk kablosuz mobil oyuncu kulaklığı: Arctis 1 Wireless

PUBG Mobile 0.14.5 güncellemesi çıktı

PUBG Mobile 0.14.5 güncellemesi çıktı

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi yayınlandı

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.2 güncellemesi yayınlandı

20 saniyede dişlerinizi fırçalayıp air drum çalabilirsiniz

20 saniyede dişlerinizi fırçalayıp air drum çalabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.