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Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

okan.akin okan.akin
HABER  | 14.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin açıklamasında yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji soğuk hava balkanlar kar kar yağışı

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