Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI
Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (AA)
Ücretli poşet uygulamasının sonucunu açıkladı! İlk 2 ayda...
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum