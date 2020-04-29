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Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetiyle Balkanlardan tüm dünyaya nam salmış cevapcici köftesi, 400 yıllık bir geçmişe sahip. Köftenin ismi cevapci, cevabi, cevapi olarak bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor. Tadına doyum olmayan bu enfes lezzeti denemek isteyenler için tarifini hazırladık, şimdiden afiyetler...

Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici tarifi

Lezzetiyle damak çatlatan köfte tariflerinin başında gelen cevapcici, Balkanlardan tanıdığımız enfes bir lezzet. İsmi bazı bölgelerde farklı farklı anılsa da lezzeti her zaman aynı. Kimi yerlerde malzeme listesi de değişiklik gösterebiliyor. Cevabi, cevapi, cevapcici ya da cevapci isimleriyle bilinen leziz köftenin tarifini sizler için hazırladık, buyursunlar...

CEVAPCİCİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

150 gram dana kıyma
100 gram koyun kıyması
Bir adet soğan
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı karbonat
Bir adet yumurta beyazı
Tuz
Toz biber
Karabiber

CEVAPCİCİ YAPILIŞI

Soğanı oldukça minik bir şekilde doğrayın ve fazla suyunu sıkın.
Sarımsakları havanda ezin.
Derin bir kabın içine kıymaları alın.
Tüm malzemeleri kaba aktarın ve yoğurmaya başlayın.
Malzemeler bütünleşince harcı kabın içinden tezgaha alın.
Köfte harcını tezgahta yuvarlayarak ince silindir haline getirin.
Hazırladığınız silindiri streç filmle sarın.
Köfteyi buzdolabında bir gece dinlendirin.
Bir gün sonra köfteleri işaret parmağı uzunluğunda kesin.
Az miktar yağlanmış döküm tavada köfteleri arkalı önlü olacak şekilde kızartın.
Servis aşamasında yanına doğranmış soğan, kaymak, patates kızartması ve biber turşusu ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

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