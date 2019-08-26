Balkonda uyurken başından vuruldu

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Bu sırada evlerinin balkonunda uyuduğu öğrenilen Meryem Uğurlu, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Olaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, balkondaki ağır yaralı Uğurlu'yu ambulansa alarak Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti.Burada tedaviye alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek alanda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis, H.Ç. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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