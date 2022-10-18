Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema kimdir? Dünyanın en iyi oyuncusu ödülü Ballon d'Or'u alan Karim Benzema'nın hayatı!

Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema 18 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. ransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen ödülü geçtiğimiz sene Lionel Messi kazanmıştı. Arjantinli yıldız oyuncu 7 kez bu ödüle sahip olarak dünyanın en çok Ballon d'Or kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül gecesinde Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Karim Benzema merak konusu oldu. İşte Karim Benzema'nın hayatı ve biyografisi...

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KARİM BENZEMA KİMDİR?

Karim Benzema, 19 Aralık 1987’de doğdu. Tam adı Karim Mostafa Benzema’dır.

Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu, futbol kariyerine Bron Terraillon'da başladı. Karim Benzema 1996'da kentin en büyük takımlarından biri olan Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır.

Karim Benzema, ilk profesyonel karşılaşmasına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle 4 sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

Karim Benzema, Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

Yıldız oyuncu, 2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.

Karim Benzema ilk defa 2007'de forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır.

Yıldız futbolcu, 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takımda yer alarak 77 karşılaşmada 25 gol atmıştır.

Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyen futbolcu bu karşılaşmalarda 45 gol atmayı başarmıştır.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ KARİM BENZEMA'NIN OLDU

Karim Benzema, geçtiğimiz gün gerçekleşen törende 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Karim Benzema'ya ödülünü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

