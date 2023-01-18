Balotelli ile anlaştılar! Aboubakar'ın transferi yatarsa İtalyan golcü Süper Lig devinin yeni forveti olacak

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla eski günlerine geri dönüş sinyali veren Balotelli, Adana temsilcisinden ayrılıp Sion'a transfer olmuştu. Orada beklediği ilgiyi göremeyen yıldız oyuncu yeniden Süper Lig'e dönerek performansını arttırmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR'A ÖNERİLDİ

İlk olarak Adana Demirspor'a önerilen Balotelli, başkan Murat Sancak tarafından veto edildi. Takımdan ayrılmasını istemeyen Murat Sancak'ı dinlemeyen Balotelli'nin başkan ile arası açılmıştı. Bu nedenle takımında Balotelli'yi bir daha görmek istemeyen Murat Sancak, yıldız oyuncunun geri dönme isteğini reddetti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlıların ilk hedefi Aboubakar. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, olası bir problem çıkması halinde Balotelli'yi yedekte tutuyor. İtalyan golcü ile el sıkışan Beşiktaş yetkilileri, Aboubakar'ın olmaması halinde Balotelli ile sözleşme imzalayacak. Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş ile yaşadığı sorun nedeniyle camiada pek sevilmeyen Balotelli'nin bu haberi siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırttı.



