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Balotelli'nin yeni rotası belli oldu! Sürpriz...

26.06.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferinden sonra bir hamle daha yapmak istiyor. Weghorst ile anlaşmaya varan Kartal, bir golcü daha almak istiyor. Adana Demirspor'un dünya yıldızı olan Balotelli Kartal'a resmen önerildi.

Balotelli'nin yeni rotası belli oldu! Sürpriz...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Beşiktaş 'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar golcü transferinde Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'i bitirmeye çok yakın. Kartal, kısa süre içerisinde görüşmeleri sonlandırarak 29 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Weghorst dışında siyah beyazlılar için bomba bir isim gündeme geldi.

MENAJERİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Beşiktaş'a, Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli önerildi. Yıldız golcünün menajeri siyah beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 31 yaşındaki futbolcuyu siyah beyazlı takıma önerdi. Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı.

Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol attı ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki gösterdi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Mario Balotelli
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