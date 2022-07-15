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Balotelli resmen ayrılıyor! Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

15.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İsviçre'de oynamak için Türkiye'den ayrılıyor. Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin ayrılışı için yeşil ışığı yakmıştı. Balotelli'nin önümüzdeki günlerde resmen transfer olacağı öğrenildi.

Balotelli resmen ayrılıyor! Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Mario Balotelli'nin yeni durağı İsviçre olabilir. Calciomercato, İtalyan yıldızın Sion'da top koşturmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Sion Kulübü'nün Başkanı Christian Constantin, 2016'da Balotelli'yi transfer etmek için devreye girmişti.

"LİG TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİNDEN BİRİ OLACAK"

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Transfer görüşmelerinin olduğunu belirten Constantin, "Haftalardır görüşüyoruz. 'Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor balotelli
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