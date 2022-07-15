Balotelli resmen ayrılıyor! Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Mario Balotelli'nin yeni durağı İsviçre olabilir. Calciomercato, İtalyan yıldızın Sion'da top koşturmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Sion Kulübü'nün Başkanı Christian Constantin, 2016'da Balotelli'yi transfer etmek için devreye girmişti.

"LİG TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Transfer görüşmelerinin olduğunu belirten Constantin, "Haftalardır görüşüyoruz. 'Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.



