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Baltayla kapıyı kırıp... Eski sevgilisi yüzünden kabusu yaşıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bursa’da 6 sene birlikte yaşadıktan sonra ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özgül Girgin can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Eski erkek arkadaşının uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal ettiğini öne süren Girgin, aynı kişi tarafından evinin kapısının kırıldığını ve çok korktuğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

EVİNİN KAPISINI BALTA İLE KIRDI

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Özgül Girgin, 6 sene birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.Ö.’den ayrılma kararı alınca durumu kabullenemeyen eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aldığı uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden Ö.Ö.'nün evinin kapısına kadar dayanıp balta ile kırdığını ileri süren Özgül Girgin, polise haber verdi.

SABAH KIRILAN KAPIYI TEKRAR KIRILMIŞ HALDE BULDU

Olay yerine gelen ekiplerle birlikte karakola giderek tekrar şikayetçi olan kadın, karakoldan evine geldiğinde sabah kırılan kapısının tekrar kırıldığını fark edince yeni bir şok daha yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumu bir kez daha polise bildiren Girgin, aldığı tehditler ve yaşadıklarını kameraya anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Girgin, “Bir senedir bu belayla uğraşıyorum. Beni kızımla tehdit ediyor, canımla tehdit ediyor. İlk uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra bıçakla kapıma dayandı. İnsanlar onu kendi isteğimle evime aldığımı sanıyor ama ben tehdit edildiğim için mecburen açtım kapımı.

'İHLALE RAĞMEN HALA DIŞARIDA GEZİYOR'

Defalarca kez uzaklaştırma kararını ihlal etti ama hala dışarıda geziyor. Sabah gelip kapımı baltayla kırdı. Kapıyı yaptırıp karakola gittim. Geldiğimde kapımın tekrar kırıldığını gördüm. Sürekli tehdit ediyor. Her türlü suç duyurusunda bulundum ama hala değişen bir durum yok. Elimde biber gazıyla geziyorum. Can güvenliğim yok” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkede adalet ters işliyor bence
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