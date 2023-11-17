BAMBAŞKA BİRİ 10. BÖLÜM FULL İZLE! Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 10. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bambaşka Biri her hafta pazartesi günleri ekrana geliyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan dizi, bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Bambaşka Biri saat 20.00'de Fox TV'de ekrana geliyor.

BAMBAŞKA BİRİ 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:45 Şahane Hayatım

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Senden Daha Güzel

06:00 Ruhun Duymaz





