BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE! Bambaşka biri hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 13. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 12. bölümünde:

Geçmişte oğlunu korumak için gerçekleri saklamanın bir hata olduğuna karar veren Turan dürüst bir hamle yapmaya hazırlanır. Ancak bu hamlenin eşine ne kadar zarar vereceğini öngöremez. Kenan’ı bir kez daha kaybetmekle yüzleşen Nevin kocasından beklediği anlayışı bulamayınca karanlık bir yola sürüklenir.

BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE!

Bir kez daha kendi geçmişini araştıran Kenan, İdris'in peşine düşer. Kenan'dan uzak durmakta zorlanan Leyla da kendi kaynaklarını İdris'i bulmaya odaklar. Ne var ki, ikili İdris'in peşindeyken onu bekleyen büyük tehlikeler vardır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Bambaşka Biri

06:00 Bay Yanlış





