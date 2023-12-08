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BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE! Bambaşka biri hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

08.12.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri yeni bölüm detayları merak edildi. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolde olduğu Bambaşka Biri, Fox TV'de yayınlanıyor. Dizinin yayın günü de araştırılan bir diğer konu oldu. 'Bambaşka Biri hangi gün?' ekranı sorgulanıyor. Peki, Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta? İşte BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM FULL İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 13. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 12. bölümünde:

Geçmişte oğlunu korumak için gerçekleri saklamanın bir hata olduğuna karar veren Turan dürüst bir hamle yapmaya hazırlanır. Ancak bu hamlenin eşine ne kadar zarar vereceğini öngöremez. Kenan’ı bir kez daha kaybetmekle yüzleşen Nevin kocasından beklediği anlayışı bulamayınca karanlık bir yola sürüklenir.

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BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE!

Bir kez daha kendi geçmişini araştıran Kenan, İdris'in peşine düşer. Kenan'dan uzak durmakta zorlanan Leyla da kendi kaynaklarını İdris'i bulmaya odaklar. Ne var ki, ikili İdris'in peşindeyken onu bekleyen büyük tehlikeler vardır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Orta Sayfa
01:30 Adım Farah
04:00 Bambaşka Biri
06:00 Bay Yanlış

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