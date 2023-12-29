Bambaşka Biri bugün var mı, yok mu? Bambaşka Biri neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı!

Bambaşka Biri neden yok sorusuna dair araştırmalar hız kazandı. FOX TV'nin sevilen dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Bambaşka Biri dizisi neden yayınlanmıyor? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne dair detaylar...
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisi önce pazartesi daha sonra da yeni yayın günü olan cuma günleri yayınlanıyordu. Dizi, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Bambaşka Biri dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.
FOX'un 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Şahane Hayatım dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü olan 15. bölümü ise yeni yayın günü olan 6 Ocak 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Orta Sayfa
01:30 Kızıl Goncalar
04:00 Kefaret
05:45 Kader Bağları