Bambaşka Biri bugün var mı, yok mu? Bambaşka Biri neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı!

Bambaşka Biri neden yok sorusuna dair araştırmalar hız kazandı. FOX TV'nin sevilen dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Bambaşka Biri dizisi neden yayınlanmıyor? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne dair detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisi önce pazartesi daha sonra da yeni yayın günü olan cuma günleri yayınlanıyordu. Dizi, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Bambaşka Biri dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX'un 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Şahane Hayatım dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü olan 15. bölümü ise yeni yayın günü olan 6 Ocak 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

29 ARALIK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kızıl Goncalar

04:00 Kefaret

05:45 Kader Bağları







