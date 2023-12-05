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Bambaşka Biri final mi yaptı, bitti mi? Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

05.12.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisi geçtiğimiz gün ekrana gelmedi. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisine ilişkin araştırmalar bugün de sürüyor. Birçok kişi internette "Bambaşka Biri final mi yaptı, bitti mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bambaşka Biri neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Bambaşka Biri dizisi Pazartesi günleri FOX TV'de yayınlanıyordu. Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin yönetmenliğini Özlem Günhan ve Gül Sarıaltı üstleniyor. Dizinin ise senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Bambaşka Biri 4 Aralık 2023 Pazartesi günü ekrana gelmedi. Bu nedenle "Bambaşka Biri final mi yaptı, bitti mi?" sorusunun yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Bambaşka Biri dizisi pazartesi akşamı ekrana gelmedi ve yerine Bursa Bülbülü adlı film yayımlandı.

Bambaşka Biri'nin günü değiştiği için 4 Aralık akşamı ekranda yerini almadı.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bambaşka Biri dizisi yeni bölümleri ile perşembe akşamı seyiricisi karşısına çıkacak.

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