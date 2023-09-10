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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU VE OYUNCULARI! FOX TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri konusu nedir, oyuncuları kimler?

10.09.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı dizi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki, Bambaşka Biri konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bambaşka Biri dizisi 1. bölümü ile 11 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayacak. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk tanıtımıyla dikkat çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. İşte Bambaşka Biri dizisi oyuncularının isimleri...

BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Tek bir dans... Sonra iki yabancıyız.” sloganıyla ilk tanıtımını yayınlayan Bambaşka Biri dizisi 11 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'de yayın hayatına merhaba diyecek.

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BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMDİR?

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.

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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

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