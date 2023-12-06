Bambaşka Biri'nin güzeli Hande Erçel'in VIP minibüs pozları olay oldu! Dekolteli tarzına bakan bir daha baktı

Özel hayatı, tartışılan oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son pozlarıyla olay oldu.

VIP minibüsten pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu kombinini beyaz ceketi ve uzun çizmeleri ile tamamladı.

Hande Erçel'in iddialı pozlarına; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Geçen hafta 'Great Gatsby' konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram'da "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutlamıştı.









