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Bambaşka Biri'nin güzeli Hande Erçel'in VIP minibüs pozları olay oldu! Dekolteli tarzına bakan bir daha baktı

06.12.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla da sosyal medyada gündem oluyor. Erçel son olarak VIP minibüs pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncun dekolteli tarzına beğeni yağdı.

Özel hayatı, tartışılan oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son pozlarıyla olay oldu.

VIP minibüsten pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel 1

Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu kombinini beyaz ceketi ve uzun çizmeleri ile tamamladı.

Hande Erçel 2

Hande Erçel'in iddialı pozlarına; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel 3

Geçen hafta 'Great Gatsby' konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram'da "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutlamıştı.

Hande Erçel 4

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