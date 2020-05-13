Osmanlı'dan günümüze miras kalan bamya dolması tarifi, sofralarınıza yenilik getirecek... Hem görünümü hem de lezzeti gönlünüzde taht kuracak bir tarif gerçekten! Üstelik bu tarif bamya sevmeyeni bile kendisine aşık ettirecek.

MALZEMELER

Yarım kilo iri bamya

2 adet kuru soğan

Bir adet rendelenmiş domates

Bir su bardağı pirinç

50 gram kıyma

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir kahve fincanı zeytintağı

Tuz

Limon suyu

YAPILIŞI

Bamyaları yıkayın.

Sap kısımlarını kesin ve içlerinş çok ince bir bıçağın ucuyla yapabildiğiniz kadar oyun.

Limon suyu hariç geri kalan malzemeleri klasik dolma harcı gibi hazırlayın.

Hazırlanan harç ile bamyaların içini doldurun.

Bamyaları küçük bir tencereye dikey olacak şekilde dizin.

Üzeri için salçalı ve limonlu su yapıp bamyaların üzerinde gezdirin.

Son olarak bamyaların üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirin ve bir çay bardağı su ilave edin.

Kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.



