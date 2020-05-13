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Bamya dolması tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Osmanlı yemeği olan bamya dolması, özellikle Adana'da sıklıkla yapılan bir ana yemek türüdür. Alıştığımız dolma çeşitlerinden hem lezzet hem de görünüm olarak epey farklıdır. Merak edenler için bamya dolması tarifi geliyor, buyursunlar.

Bamya dolması tarifi

Osmanlı'dan günümüze miras kalan bamya dolması tarifi, sofralarınıza yenilik getirecek... Hem görünümü hem de lezzeti gönlünüzde taht kuracak bir tarif gerçekten! Üstelik bu tarif bamya sevmeyeni bile kendisine aşık ettirecek.

MALZEMELER

Yarım kilo iri bamya
2 adet kuru soğan
Bir adet rendelenmiş domates
Bir su bardağı pirinç
50 gram kıyma
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir kahve fincanı zeytintağı
Tuz
Limon suyu

YAPILIŞI

Bamyaları yıkayın.
Sap kısımlarını kesin ve içlerinş çok ince bir bıçağın ucuyla yapabildiğiniz kadar oyun.
Limon suyu hariç geri kalan malzemeleri klasik dolma harcı gibi hazırlayın.
Hazırlanan harç ile bamyaların içini doldurun.
Bamyaları küçük bir tencereye dikey olacak şekilde dizin.
Üzeri için salçalı ve limonlu su yapıp bamyaların üzerinde gezdirin.
Son olarak bamyaların üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirin ve bir çay bardağı su ilave edin.
Kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun.


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