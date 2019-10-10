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Bamya kızartması tarifi (sodalı)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 10.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bamya kızartması tarifi, pratik ve lezzetli oluşuyla favori tariflerinizden biri olabilir. Üstelik bamya sevmeyenler bile bu lezzete bayılacak! Bamya kızartması tarifi için 20 dakika yeterli. Gerisi bolca lezzet olacak sevgili okur. Bamya kızartmasının kalori oranını merak edenler cevabını yazımızda bulabilir.

Bamya kızartması tarifi (sodalı)

Bamya kızartması tarifinde ayıklama derdi yok. Lezzeti ve pratik oluşuyla bamya yemğini geride bırakan tarifimiz, en sevilen tarifler listesine girmeye aday.

BAMYA KIZARTMASI İÇİN MALZEMELER
300 gram bamya
Bir adet yumurta
2 yemek kaşığı un
Bir çay bardağı maden suyu

HAZIRLANIŞI
İlk olarak bamyaları yıkayın ve ardından iyi bir şekilde süzdürdükten sonra kurulayın.
Bir kase içinde yumurtayı, unu, maden suyunu ve tuzu çırpın.
Bamyaları karışıma buladıktan sonra kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.

BAMYA KIZARTMASI KALORİ ORANI
Bir porsiyonu 320 kaloridir. Kızartma olduğu için yağ oranı yüksektir. Bu sebeple porsiyon kontrolü dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

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