Bamya kızartması tarifi (sodalı)

Bamya kızartması tarifinde ayıklama derdi yok. Lezzeti ve pratik oluşuyla bamya yemğini geride bırakan tarifimiz, en sevilen tarifler listesine girmeye aday.

BAMYA KIZARTMASI İÇİN MALZEMELER

300 gram bamya

Bir adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Bir çay bardağı maden suyu

HAZIRLANIŞI

İlk olarak bamyaları yıkayın ve ardından iyi bir şekilde süzdürdükten sonra kurulayın.

Bir kase içinde yumurtayı, unu, maden suyunu ve tuzu çırpın.

Bamyaları karışıma buladıktan sonra kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.

BAMYA KIZARTMASI KALORİ ORANI

Bir porsiyonu 320 kaloridir. Kızartma olduğu için yağ oranı yüksektir. Bu sebeple porsiyon kontrolü dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

