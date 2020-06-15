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Bamya tarifi: Sünmeden nasıl pişirilir?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hafif ve lezzeti yerinde bir yemek olan bamya tarifi, aynı zamanda gerçek bir sağlık deposudur. Yapımı kolay olsa da herkes lezzetli pişiremez. İşte sünmeden zeytinyağlı bamya tarifi hazırlamaın detayları...

Bamya tarifi: Sünmeden nasıl pişirilir?

Bamya tarifini herkes biliyor ancak birçok insan yemeğin piştikten sonra sünmesinin önüne geçemiyor. Çocukların da severek tüketeceği bir bamya tarifi hazırlamak için bu püf noktalarına dikkat edin. İşte herkese bamya yemeğini sevdiren o tarif!

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo bamya
2 adet soğan
2 adet büyük boy domates
Bir adet limonun suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir adet küp şeker
Tuz
Sıcak su

BAMYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bamyaların baş kısımlarını bıçak yardımıyla çok derine inmeden soyun.
Bir kapta limonlu su yapın ve ayıkladığınız bamyaları direkt içine atın.
Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da küpler şeklinde ufak ufak doğrayın.
Tencereye zeytinyağını alın ve yağ kızınca içine soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.
Soğanların rengi pembeleşince içine domatesleri ilave edin.
Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra Bamyaları limonlu suyun içinden alıp süzün ve tencereye ekleyin.
Tahta kaşık yardımıyla tüm malzemeleri hafif bir şekilde karıştırın.
İçine tuzu ve şekerini attıktan sonra bir buçuk bardak sıcak suyu da tencereye ekleyin.
Zeytinyağlı bamya yemeğini kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

BAMYA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Bamya yemeği tarifini sünmeden pişirmek istiyorsanız kesinlikle uç kısımlarını soyarken olabildiğince derine inmeden, bıçak yardımıyla şeffaf bir şekilde soymaya özen gösterin.
Bamyaları ayıkladıktan sonra yaklaşık yarım saat bol limonlu suda bekletin.

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Bamya tarifleri oldukça çeşitlidir. Etli bamya tarifi, kuru bamya tarifi, zeytinyağlı bamya tarifi, kıymalı bamya tarifi, bamya çorbası tarifi ve nohutlu bamya tarifi en sık tercih edilen bamya tarifi arasındadır.

ZEYTİNYAĞLI BAMYA TARİFİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon zeytinyağlı bamya, yaklaşık olarak 77 kaloridir. Son derece hafif bir yemektir. B, C ve K vitaminleri bakımından zengin olan bamya gerçek bir sağlık deposudur. Aynı zamanda iyi bir magnezyum deposudur.

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