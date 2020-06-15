Bamya tarifi: Sünmeden nasıl pişirilir?

Bamya tarifini herkes biliyor ancak birçok insan yemeğin piştikten sonra sünmesinin önüne geçemiyor. Çocukların da severek tüketeceği bir bamya tarifi hazırlamak için bu püf noktalarına dikkat edin. İşte herkese bamya yemeğini sevdiren o tarif!

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo bamya

2 adet soğan

2 adet büyük boy domates

Bir adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir adet küp şeker

Tuz

Sıcak su

BAMYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bamyaların baş kısımlarını bıçak yardımıyla çok derine inmeden soyun.

Bir kapta limonlu su yapın ve ayıkladığınız bamyaları direkt içine atın.

Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da küpler şeklinde ufak ufak doğrayın.

Tencereye zeytinyağını alın ve yağ kızınca içine soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanların rengi pembeleşince içine domatesleri ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra Bamyaları limonlu suyun içinden alıp süzün ve tencereye ekleyin.

Tahta kaşık yardımıyla tüm malzemeleri hafif bir şekilde karıştırın.

İçine tuzu ve şekerini attıktan sonra bir buçuk bardak sıcak suyu da tencereye ekleyin.

Zeytinyağlı bamya yemeğini kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.