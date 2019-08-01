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Bamyanın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde üretilen çiçek bamyası, zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Bamyanın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu

Türkiye'nin önemli çiçek bamyası üretim merkezlerinden Taşova ile Göynücek ilçelerinde 6 bin dekarda 2 bin 250 ton bamya üretiliyor.

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Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiçek bamyasının tarladan sofralara zahmetli yolculuğu, ekim ve kasımda ürünün ekileceği arazinin hazırlanmasıyla başlıyor.

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Nisanda ekilmeye, haziranın ikinci haftasından sonra hasat edilmeye başlanan bamyaların her biri tek tek elle toplanıyor.

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Eylüle kadar süren hasat boyunca her gün tarlaya gidilip toplanan bamyalar, vakit kaybedilmeden yine tek tek iplere diziliyor. Bamyalar, kurutulduktan sonra tüketiciyle buluşuyor.

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Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde üretim yapan Ali Kavak, yaptığı açıklamada, bamyanın üretimi en zahmetli sebze olduğunu söyledi.

Bamya üretiminde yaşadıkları zorlukları anlatan Kavak, şöyle konuştu:

"Ekiyorsun, çapalıyorsun, gübresini atıyorsun. 05.00'te kalkıp bütün aile tarlaya gidiyoruz. Çiçeği solmadan topluyoruz. Bamyaları eve getirip gece saatlerine kadar ipe diziyoruz ve kurutuyoruz. Bamya her gün ürün verdiği için tarlasına her gün gitmek zorundasın, yoksa büyür, yenilmez hale gelir. O yüzden bamya için 'Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz.' derler."

Kavak, perşembe günü ilçede bamya pazarı kurulduğunu, esnafın aldığı ürünü Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir gibi illerde sattığını dile getirdi.

KÖYÜN GENÇLERİ BEKAR KALIYOR

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Ali Kavak, "Bamya üretimi zahmetli olduğu için köyün gençleri bekar kalıyor. Köyün kızları, bamya işi zor olduğu için köyden kimseyle evlenmek istemiyor. İstanbul'a evlenelim, orada iş bulalım istiyorlar." ifadelerini de kullandı.

Ayşe Kavak ise köyde bamya üretiminin yaygın olduğunu vurgulayarak, "Bu işin zahmeti çok, sürekli ilgi, çalışma istiyor. Köydeki kadınların hepsi bıktı bu işten ama yapacak bir şey yok. Gençken yapmak istemiyordum bu işi, eşim 'Evlenince İstanbul'a gideceğiz.' dedi ama gidemedik, burada kaldık. Çocukluktan beri bu işi yapıyorum." diye konuştu.

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