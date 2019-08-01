Bamyanın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu

"Ekiyorsun, çapalıyorsun, gübresini atıyorsun. 05.00'te kalkıp bütün aile tarlaya gidiyoruz. Çiçeği solmadan topluyoruz. Bamyaları eve getirip gece saatlerine kadar ipe diziyoruz ve kurutuyoruz. Bamya her gün ürün verdiği için tarlasına her gün gitmek zorundasın, yoksa büyür, yenilmez hale gelir. O yüzden bamya için 'Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz.' derler."

Kavak, perşembe günü ilçede bamya pazarı kurulduğunu, esnafın aldığı ürünü Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir gibi illerde sattığını dile getirdi.

KÖYÜN GENÇLERİ BEKAR KALIYOR

Ali Kavak, "Bamya üretimi zahmetli olduğu için köyün gençleri bekar kalıyor. Köyün kızları, bamya işi zor olduğu için köyden kimseyle evlenmek istemiyor. İstanbul'a evlenelim, orada iş bulalım istiyorlar." ifadelerini de kullandı.

Ayşe Kavak ise köyde bamya üretiminin yaygın olduğunu vurgulayarak, "Bu işin zahmeti çok, sürekli ilgi, çalışma istiyor. Köydeki kadınların hepsi bıktı bu işten ama yapacak bir şey yok. Gençken yapmak istemiyordum bu işi, eşim 'Evlenince İstanbul'a gideceğiz.' dedi ama gidemedik, burada kaldık. Çocukluktan beri bu işi yapıyorum." diye konuştu.

