Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu fenomen dizi Leyla ile Mecnun'u da yazan Burak Aksak'ın kaleme aldığı Bana Masal Anlatma filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. İşte Hande Doğandemir’in Ayperi karakterine, Fatih Artman’ın Rıza karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…
Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.
Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul’un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan Suriçi'nde çekildi.
Hande Dogandemir – Ayperi
Fatih Artman – Riza
Cengiz Bozkurt – Nafi
Sadi Celil Cengiz – Haktan
Gökçe Bahadir – Neriman
Tarik Ünlüoglu – Timur
Gürkan Uygun – Jilet
Erdal Tosun – Cemal
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