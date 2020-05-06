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Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Bana Masal Anlatma isimli fantastik komedi türündeki Türk filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Vizyona girdiği 2015 yılında seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Bana Masal Anlatma'yı Leyla ile Mecnun'u da yazan Burak Aksak kaleme aldı. Peki Bana Masal Anlatma konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Sedat Sayan'ın şarkısı Ellere Düş de yıllar sonra yeniden filmle gündeme gelmişti. Bana Masal Anlatma nerede hangi mahallede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi hakkında bilgiler.

Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu fenomen dizi Leyla ile Mecnun'u da yazan Burak Aksak'ın kaleme aldığı Bana Masal Anlatma filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. İşte Hande Doğandemir’in Ayperi karakterine, Fatih Artman’ın Rıza karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul’un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan Suriçi'nde çekildi.

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BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİM?

Hande Dogandemir – Ayperi

Fatih Artman – Riza

Cengiz Bozkurt – Nafi

Sadi Celil Cengiz – Haktan

Gökçe Bahadir – Neriman

Tarik Ünlüoglu – Timur

Gürkan Uygun – Jilet

Erdal Tosun – Cemal

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