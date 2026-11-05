Banana bread yapmanın en kolay hali! Ne fırın ne de pişirme gerekiyor

PİŞMEYEN BANANA BREAD İÇİN MALZEMELER

6-8 dilim için:

2 adet büyük, olgun muz

1,5 su bardağı ince çekilmiş yulaf ezmesi veya yulaf unu

Yarım su bardağı fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz

2 yemek kaşığı damla çikolata (isteğe bağlı)

PİŞMEYEN BANANA BREAD NASIL YAPILIR?

Olgun muzların kabuklarını soyun ve geniş bir kaseye alın. Çatal yardımıyla pürüzsüz bir püre elde edene kadar ezin.

Muz püresine fıstık ezmesini, kullanıyorsanız balı ve vanilya özütünü ekleyin. Malzemeler tamamen birleşene kadar karıştırın.

İnce çekilmiş yulafı, tarçını ve tuzu karışıma ekleyin. Kaşıkla karıştırarak yoğun ve şekil verilebilir bir kıvam elde edin.

Karışım fazla yumuşaksa azar azar yulaf unu ekleyebilirsiniz. Çok kuru olursa birkaç kaşık muz püresiyle kıvamını açabilirsiniz. Kıyılmış cevizleri ve isteğe bağlı damla çikolatayı karışıma ilave edin.

Küçük bir baton kek kalıbını yağlı kâğıtla kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıba aktarın ve spatulayla bastırarak üzerini düzleştirin.

Kalıbı buzdolabına yerleştirerek en az 3-4 saat dinlendirin. Karışım yeterince sertleştiğinde kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

PİŞMEYEN BANANA BREAD YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Olgun muz kullanın: Kabuğunda kahverengi lekeler oluşmuş muzlar daha kolay ezilir ve tatlıya doğal bir lezzet verir.

Yulafı ince çekin: İri yulaf taneleri karışımın bütünleşmesini zorlaştırabilir. Daha homojen bir kıvam için yulaf unu tercih edebilirsiniz.

Fıstık ezmesinin kıvamına dikkat edin: Akışkan, pürüzsüz fıstık ezmesi malzemelerin daha kolay birleşmesini sağlar.

Dinlendirme süresini kısaltmayın: Pişmeyen banana bread'in dilimlenebilir kıvama ulaşması için buzdolabında yeterince beklemesi gerekir.