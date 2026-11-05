'Doğal' yazısına kanmayın! Meyve suyu alırken bu 3 detayı kontrol edin

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Eileen Canday'e göre, ambalajında yüzde 100 meyve suyu yazan ürünler genel olarak ilave su veya şeker içermeyen, doğrudan meyve suyundan elde edilen ürünleri ifade ediyor. Ancak bu durum, söz konusu içeceklerin şeker içermediği anlamına gelmiyor.

Meyvelerin doğal yapısında bulunan şeker, meyve suyunda da bulunuyor. Üstelik meyve suyu elde edilirken meyvenin önemli miktardaki lifi ayrıştırılıyor. Bu nedenle yüzde 100 meyve suyu, bütün meyvenin sağladığı besinsel faydaları aynı ölçüde sunmuyor.

Lif; sindirim sisteminin düzenli çalışmasına, tokluk hissinin oluşmasına ve şekerin vücutta emiliminin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar, meyve suyu içmek yerine meyvenin kendisinin tüketilmesini daha faydalı bir seçenek olarak değerlendirdi.

MEYVELİ İÇECEK, NEKTAR VE MEYVE SUYU ARASINDAKİ FARK NE?

Market raflarında benzer ambalajlarla satışa sunulan meyve suyu, nektar ve meyveli içecekler arasında önemli içerik farklılıkları bulunuyor.

Özellikle meyveli içecek olarak adlandırılan bazı ürünlerde meyve oranı oldukça düşük olabilir. Ürün kategorisine ve ilgili mevzuata bağlı olarak bu oran yüzde 10-25 seviyelerinde kalabilir. Geri kalan içeriği ise su, ilave şeker, şeker şurubu, aroma vericiler ve diğer bileşenler oluşturabilir.

Bu nedenle ambalajında meyve görselleri bulunan veya meyve aroması vurgulanan her ürünün yüksek oranda meyve içerdiğini düşünmek yanıltıcı olabilir.

Tüketicilerin ürünün ön yüzündeki reklam ifadeleri yerine meyve oranını gösteren bilgilere ve içindekiler listesine bakması gerekiyor.

MEYVE SUYU ALIRKEN ETİKETTE HANGİ BİLGİLERE BAKILMALI?

Uzmanlara göre paketli meyve içeceği satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ürünün gerçek meyve oranı.

Bu bilgi, içeceğin ağırlıklı olarak meyve suyundan mı yoksa su ve aroma vericilerden mi oluştuğunu anlamaya yardımcı oluyor.

Bir diğer önemli nokta ise içindekiler listesi. Şeker, glikoz şurubu, fruktoz şurubu ve diğer tatlandırıcıların bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Bu bileşenlerin listenin ilk sıralarında yer alması, ürünün içeriği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bunun yanı sıra besin değerleri tablosundaki toplam şeker miktarı ve porsiyon büyüklüğü de karşılaştırılmalı.

Yalnızca 'doğal', 'meyve bazlı' veya 'koruyucu içermez' gibi ifadeler üzerinden karar verilmemeli.

Özellikle 'ilave şeker içermez' ifadesinin, ürünün şekersiz olduğu anlamına gelmediği unutulmamalı. Meyvenin kendi doğal şekeri de içeceğin toplam şeker miktarına dahil ediliyor.

MEYVE SUYU MU, MEYVENİN KENDİSİ Mİ DAHA SAĞLIKLI?

Dr. Eileen Canday, beslenme açısından bütün meyvelerin meyve suyuna kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Bütün meyveler lif, vitamin, mineral ve vücut için faydalı bitkisel bileşenler içeriyor. Aynı zamanda çiğneme gerektirmeleri ve lif yapıları sayesinde daha uzun süre tokluk hissi sağlayabilir.

Meyve suyu tüketildiğinde ise aynı miktardaki meyvenin kendisini yemeye kıyasla daha kısa sürede ve daha fazla miktarda doğal şeker alınabilir. Bunun temel nedenlerinden biri, meyve suyunun lif bakımından daha düşük olması ve aynı tokluk hissini sağlamaması.

Bu nedenle günlük beslenmede meyvenin suyu yerine kendisinin tercih edilmesi önerildi.

MEYVE SUYU TÜKETİMİNDE GÜNLÜK MİKTAR NE KADAR OLMALI?

Meyve suyu tüketmeyi tercih edenlerin porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekir. Dr. Canday, meyve suyu tüketiminin yaklaşık 150-200 mililitreyle sınırlandırılmasını önerdi.

Özellikle kan şekeri takibi yapması gereken kişilerin tüketim miktarı konusunda daha dikkatli olması önem taşıyor.

Çünkü ilave şeker bulunmayan yüzde 100 meyve suları da doğal şeker içeriyor.

AMBALAJIN ÖN YÜZÜNE DEĞİL, İÇİNDEKİLER LİSTESİNE GÜVENİN!

Paketli meyve içeceklerinde tüketicilerin en sık yaptığı hatalardan biri, ürünün ambalajındaki meyve görsellerine ve dikkat çekici ifadelere bakarak karar vermek.

Oysa bazı ürünlerde ilk sırada su, ardından şeker ve meyve aromaları bulunabilir. Bu durum, ürünün gerçek meyve suyu olmaktan çok meyve aromalı bir içecek olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, doğru tercih yapabilmek için meyve oranının, içindekiler listesinin ve besin değerleri tablosunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.