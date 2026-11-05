Patatesi bir de böyle deneyin! Dışı çıtır, içi lokum gibi oluyor

Fırında patates yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, patateslerin kızarmak yerine yumuşayıp buharlaşmasıdır. Bunun önüne geçmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.
Tepsiyi fazla doldurmayın: Patatesleri üst üste veya birbirine çok yakın yerleştirmek, kızarmalarını zorlaştırır. Aralarında boşluk bırakmak, daha çıtır bir yüzey elde etmeye yardımcı olur.
Kesik yüzeyleri alta getirin: Patateslerin kesilen kısımlarının tepsiye temas etmesi, daha iyi kızarmalarını sağlar.
Hemen çevirmeyin: Patateslerin alt yüzeyleri yeterince kızarmadan çevrilmemelidir. Tepsiye yapışıyorlarsa birkaç dakika daha pişmelerini bekleyin.
Taze otlardan yararlanın: Biberiye ve kekik gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı aromatik otlar, patateslere hoş bir koku ve lezzet kazandırır.
Zeytinyağını ihmal etmeyin: Zeytinyağı hem lezzeti artırır hem de patateslerin tepsiye yapışmasını önlemeye yardımcı olur.
Zamandan tasarruf etmek isteyenler patatesleri pişirmeden birkaç saat önce, hatta bir gün önceden kesebilir.
Ancak kararmalarını önlemek için kesilmiş patateslerin soğuk su dolu bir kapta, buzdolabında bekletilmesi gerekir.
Pişirme aşamasına geçmeden önce patateslerin suyu süzülmeli, durulanmalı ve iyice kurulanmalıdır. Bu işlem aynı zamanda patateslerin yüzeyindeki fazla nişastanın bir kısmının uzaklaşmasını sağlayarak daha çıtır bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur.
Fırında bebek patates, farklı ana yemeklerle kolayca uyum sağlayan çok yönlü bir garnitürdür. Özellikle şu yemeklerle birlikte servis edilebilir:
Davet sofralarında da tercih edilebilen bu tarif, taze otlarla süslenerek şık bir sunumla servis edilebilir.
Artan fırında bebek patatesler, hava almayan kapaklı bir saklama kabına konularak buzdolabında muhafaza edilebilir. Uygun koşullarda buzdolabında 4 güne kadar saklanabilir.
Yeniden servis etmeden önce fırında veya tavada ısıtmak, patateslerin lezzetini ve dış yüzeyindeki çıtırlığı yeniden kazandırmaya yardımcı olur.
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