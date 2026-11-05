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Patatesi bir de böyle deneyin! Dışı çıtır, içi lokum gibi oluyor

Akşam yemeklerinin yanına pratik, lezzetli ve her sofraya yakışan bir garnitür hazırlamak isteyenler için fırında bebek patates tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan ve taze otlarla lezzetlendirilen bu tarif, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilir. Peki, fırında bebek patates nasıl yapılır? Patateslerin dışı çıtır, içi yumuşak olması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte malzemeler ve adım adım hazırlanışı…

Patatesi bir de böyle deneyin! Dışı çıtır, içi lokum gibi oluyor
Mynet

Fırında patates yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, patateslerin kızarmak yerine yumuşayıp buharlaşmasıdır. Bunun önüne geçmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.

Tepsiyi fazla doldurmayın: Patatesleri üst üste veya birbirine çok yakın yerleştirmek, kızarmalarını zorlaştırır. Aralarında boşluk bırakmak, daha çıtır bir yüzey elde etmeye yardımcı olur.

Kesik yüzeyleri alta getirin: Patateslerin kesilen kısımlarının tepsiye temas etmesi, daha iyi kızarmalarını sağlar.

Hemen çevirmeyin: Patateslerin alt yüzeyleri yeterince kızarmadan çevrilmemelidir. Tepsiye yapışıyorlarsa birkaç dakika daha pişmelerini bekleyin.

Taze otlardan yararlanın: Biberiye ve kekik gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı aromatik otlar, patateslere hoş bir koku ve lezzet kazandırır.

Zeytinyağını ihmal etmeyin: Zeytinyağı hem lezzeti artırır hem de patateslerin tepsiye yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

MALZEMELER

  • Bu tarifte hem sarı hem de kırmızı kabuklu bebek patatesler kullanılabilir. Patateslerin taze, sert ve üzerinde ezik ya da yumuşak noktalar bulunmayan türden seçilmesi önerildi.
  • 1 kilogram bebek patates (sarı veya kırmızı kabuklu)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze biberiye veya kekik
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

TARİF

  • Fırını önceden 220 dereceye ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serebilir veya uygun bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz.
  • Bebek patatesleri güzelce yıkayıp kurulayın ve ortadan ikiye kesin.
  • Patatesleri geniş bir kapta zeytinyağı, ince kıyılmış biberiye veya kekik, tuz ve karabiberle harmanlayın.
  • Patatesleri fırın tepsisine tek sıra halinde, kesik yüzeyleri alta gelecek şekilde dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Patateslerin alt yüzeyleri kızarıp tepsiden kolayca ayrılmaya başladığında ters çevirin.
  • Diğer yüzeylerinin de kızarması ve patateslerin tamamen yumuşaması için yaklaşık 5 dakika daha fırında tutun.

BEBEK PATATES ÖNCEDEN HAZIRLANABİLİR Mİ?

Zamandan tasarruf etmek isteyenler patatesleri pişirmeden birkaç saat önce, hatta bir gün önceden kesebilir.

Ancak kararmalarını önlemek için kesilmiş patateslerin soğuk su dolu bir kapta, buzdolabında bekletilmesi gerekir.

Pişirme aşamasına geçmeden önce patateslerin suyu süzülmeli, durulanmalı ve iyice kurulanmalıdır. Bu işlem aynı zamanda patateslerin yüzeyindeki fazla nişastanın bir kısmının uzaklaşmasını sağlayarak daha çıtır bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur.

Patatesi bir de böyle deneyin! Dışı çıtır, içi lokum gibi oluyor 1

FIRINDA BEBEK PATATESİN YANINA NE GİDER?

Fırında bebek patates, farklı ana yemeklerle kolayca uyum sağlayan çok yönlü bir garnitürdür. Özellikle şu yemeklerle birlikte servis edilebilir:

  • Fırında tavuk ve ızgara tavuk
  • Izgara köfte ve et yemekleri
  • Fırında balık
  • Izgara bonfile ve pirzola
  • Sebzeli güveç ve etli yemekler
  • Mercimek, domates ve sebze çorbaları

Davet sofralarında da tercih edilebilen bu tarif, taze otlarla süslenerek şık bir sunumla servis edilebilir.

FIRINDA BEBEK PATATES NASIL SAKLANIR?

Artan fırında bebek patatesler, hava almayan kapaklı bir saklama kabına konularak buzdolabında muhafaza edilebilir. Uygun koşullarda buzdolabında 4 güne kadar saklanabilir.

Yeniden servis etmeden önce fırında veya tavada ısıtmak, patateslerin lezzetini ve dış yüzeyindeki çıtırlığı yeniden kazandırmaya yardımcı olur.

AFİYET OLSUN!

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