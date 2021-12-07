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Bandırma Füze Kulübü filminden ilk fragman yayınlandı! İşte Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve konusu

07.12.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerkeç bir hikâyeden esinlenen ve kısıtlı imkânlara rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran gençlerin öyküsünü anlatan Bandırma Füze Kulübü filminden ilk fragmanı yayınlandı. 2022'de vizyona girecek olan Bandırma Füze Kulübü filminde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil başrollerde oynuyor.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmiş Bandırma Füze Kulübü filminden ilk fragman yayınlandı.

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Bandırma Füze Kulübü filminde gerçek hayat hikâyesinden esinlenen ve 'Otur oturduğun yerde' diyenlere inat gökyüzüne füze göndermeyi başaran, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta “Biz de varız” diyen Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatılıyor.

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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU

Fragman, 1950’li yıllarda küçük bir ilçede kısıtlı imkanlarla, engellerle füze yapımına girişen Bandırmalı gençlerin ve her zaman onların yanında yer alan, ‘bilime hizmet insanlığa hizmet diyen’ dostlarının ve öğretmenlerinin desteğini, kasaba halkına yaptıkları önemli davete çağrılarını konu alıyor ve sürpriz bir sahne ile bitiyor.

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Filmin fragmanında, NASA’da uzaya ilk uyduyu gönderen ekipte yer alan, Türkçe geri sayım yaparak tarihe geçen Türk mühendislerinin ve Bandırma’da uzaya füze yollayan gençlerin başarıya giden yolda aynı noktada buluştukları vurgulanıyor.

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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bülent Alkış ve Altan Erkekli’nin paylaştığı filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

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Müziklerini Yıldıray Gürgen’in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı.

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Bandırma Füze Kulübü’nün, önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.

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Bandırma Deniz Can Aktaş Erkan Kolçak Köstendil Alina Boz
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