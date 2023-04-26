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Bandırmaspor'da 2-0'dan 4-2 yenilmenin faturası kesildi! 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı...

26.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Erzurumspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 4-2 kaybetmişti. Bordo-beyazlılar, karşılaşma sonrası kulübün sosyal medya hesabından 7 futbolcunun kadro dışı kaldığını açıkladı.

Bandırmaspor'da 2-0'dan 4-2 yenilmenin faturası kesildi! 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi.

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Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımız Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia'ya sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Oyuncularımıza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beyçimente Bandırmaspor, ligin 34. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta evinde Erzurumspor FK'ye 4-2 mağlup olmuştu.

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