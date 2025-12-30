Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti

Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden (BNP) yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ülkenin ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Ziya, kasım ayında hastaneye kaldırılmış, daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ziya'nın ölümünden ‘derin üzüntü’ duyduğunu ifade etti. Ziya'nın, Bangladeş'in gelişimine katkılarının ‘kalıcı mirası olduğunu’ aktaran Şerif, “Begüm Ziya, Pakistan'ın sadık bir dostuydu. Hükümetim ve Pakistan halkı, bu acı anında Bangladeş halkının yanındadır. Bu zor zamanlarda ailesi, dostları ve Bangladeş halkıyla birlikteyiz” açıklamasında bulundu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır