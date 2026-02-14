2025 kehanetleri tutmuştu! Nostradamus'un 2026 tahminleri tüyleri diken diken etti

yüzyılda yaşamış bir hekim ve astrolog olan Nostradamus; Londra'nın Büyük Yangını, Hitler'in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü gibi tarihin akışını değiştiren olayları önceden bildiği iddiasıyla tanınıyor. 2024 yılında Japonya'da gerçekleşen şiddetli depremi de bildiği söylenen kahinin 2026 tahminleri, sosyal medyada şimdiden gündem olmuş durumda.

2025 KEHANETLERİ NE KADAR TUTTU?

Geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimizde Nostradamus’un bazı "isabetleri" dikkat çekiyor:

Amazon’daki felaket: Nostradamus 2025 için büyük sel baskınları öngörmüştü; nitekim Amazon havzasındaki Ene Nehri'nde yaşanan yıkıcı sel felaketleri bu tahminle eşleşti.

Yapay zeka imparatorluğu: Kahinin "su imparatorluğu" vizyonu, devasa su soğutma sistemleriyle çalışan AI (yapay zeka) veri merkezlerinin yükselişi olarak yorumlandı.

2026 KEHANETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Nostradamus uzmanları, ünlü kahinin doğrudan bir tarih vermese de "26" numaralı dörtlüklerinde 2026 yılına işaret eden çarpıcı detaylar buldu. İşte o korkutan başlıklar:

Yüzyıl I, 26. ayette geçen "Büyük adam, gün ortasında bir yıldırım çarpmasıyla devrilecek" ifadesi, 2026’nın en çok tartışılan kehaneti. Uzmanlar bunu sadece fiziksel bir doğa olayı olarak değil; dünya çapında tanınan bir liderin suikasta kurban gitmesi veya ani bir siyasi darbeyle koltuğundan indirilmesi olarak yorumluyor. Son dönemlerde İran’da yaşanan gerginlikler, İran ve Amerika arasındaki çekişme ve İsrail’in Ortadoğu’daki gerilimi yükselten adımları, bu kehanetin gerçekleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.

II:26 numaralı dörtlükte, İsviçre'nin güneyindeki Ticino bölgesine dikkat çekiliyor: "Ticino kanla dolup taşacak." Bu durum ilk bakışta korkunç bir savaşı çağrıştırsa da güncel bir yorum daha var: Bölgede hızla gelişen kök hücre teknolojisi ve göbek kordonu kanı bankacılığı. Nostradamus, modern tıbbın bu atılımını simgesel bir dille anlatmış olabilir mi?

Deniz savaşlarına dair VII:26 numaralı dörtlük, yedi farklı "gemiden" veya güçten bahsediyor. Jeopolitik analizciler, bu kehanetin Güney Çin Denizi'nde tırmanan gerilime işaret ettiğini düşünüyor. Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya, Brunei, Endonezya ve Filipinler arasındaki egemenlik savaşı, kahinin bahsettiği "ölümcül savaşın" fitili olabilir.

Nostradamus’un "Büyük bir arı sürüsü yükselecek" ifadesi, komplo teorisyenleri tarafından modern siyasetin karanlık yüzü olarak okunuyor. "Arı kovanı" gibi tek merkezden yönetilen, totaliter eğilimlerin ve "sürü zihniyetinin" 2026 yılında küresel çapta baskın hale gelmesi bekleniyor.