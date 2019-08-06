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Bangladeş'teki dang humması salgınında ölü sayısı 65'e yükseldi

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DÜNYA  | 06.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

Bangladeş'te dang humması salgınında yılbaşından bu yana ölenlerin sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'teki dang humması salgınında ölü sayısı 65'e yükseldi

Bangladeş'in "Daily Star" gazetesinde yer alan habere göre, Dinajpur, Rangpur ve Dakka'da 5 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son ölümler ile bu yıl salgında hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 65'e çıktı.

'ACİL ÖNLEM ALINMAZSA SALGIN EYLÜL SONUNA KADAR SÜREBİLİR'

Diğer yandan Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDCR) yapılan açıklamada, bu yıl dang hummasına bağlı yaşamını yitirdiği doğrulanan 18 kişiden çoğunun hastalığa ikinci kez yakalanmış kişiler olduğu ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) dün yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-5 Ağustos tarihlerinde tespit edilen vaka sayısının 27 bin 437'ye yükseldiği belirtilmişti.

Ülke genelinde son 24 saat içinde dang humması nedeniyle 2 bin 65 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanelerde halihazırda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 658 olduğu vurgulanmıştı.

Acil önlem alınmazsa salgının eylül sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunulmuştu.

DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş salgın

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