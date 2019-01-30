Bankadaki son iş gününe Örümcek Adam kostümüyle gelen çılgın...

Brezilya’da bir bankada çalışan bu adam, işten ayrılmaya karar verince, işe gittiği son gün “Örümcek Adam” kostümü giymeye karar vermiş.
İş arkadaşlarının paylaştığı posta göre, bu adam işini bırakmış, ama belli ki veda ederken biraz eğlenmeye karar vermiş!
Eski bankacı analiz departmanında çalıştığı için maalesef müşteriler onu böyle görememiş, bu da bankanın işine gelmiş olsa gerek...
Ama neyse ki sosyal medya var! Sosyal medya sayesinde yayılan bu görüntüler görenleri güldürüyor...
Spider-Man olan bankacı arkadaşı buradan tebrik ediyor ve kendisini sosyal medyada paylaşan arkadaşının şu sözlerini aktarıyoruz:
“İşinin son gününde patronu delirtmeye karar vermiş.”
Patron çılgına dönmüş müdür bilmiyoruz ama süper kahramanımız herkese şeker dağıtarak işe veda etmiş...
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım' deyip kameralara gösterdi!
Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!
15 yaşındaki çocuktan büyük kahramanlık! Yanan eve girdi ve...
Tesadüfen bulundu! 3 insan iskeleti...
Sevgililer Günü’ne özel yurt içi 10 tatil rotası
Sevgililer Günü’ne özel 10 yurt dışı tatil rotası
Seks sırlarını paylaştılar: Seks oyuncaklarıyla dolu...
Çukur dizisi Ayşen Gruda'yı unutmadı! Bu sefer...
Telefonun fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum