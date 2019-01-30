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Bankadaki son iş gününe Örümcek Adam kostümüyle gelen çılgın...

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 30.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Burası Sao Paulo... İsimsiz bir banka çalışanı işten ayrılmaya karar verince son iş gününü de Örümcek Adam olarak geçirmeye karar vermiş... İşte ortaya çıkan manzara...

Brezilya’da bir bankada çalışan bu adam, işten ayrılmaya karar verince, işe gittiği son gün “Örümcek Adam” kostümü giymeye karar vermiş.

İş arkadaşlarının paylaştığı posta göre, bu adam işini bırakmış, ama belli ki veda ederken biraz eğlenmeye karar vermiş!

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Eski bankacı analiz departmanında çalıştığı için maalesef müşteriler onu böyle görememiş, bu da bankanın işine gelmiş olsa gerek...

Ama neyse ki sosyal medya var! Sosyal medya sayesinde yayılan bu görüntüler görenleri güldürüyor...

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Spider-Man olan bankacı arkadaşı buradan tebrik ediyor ve kendisini sosyal medyada paylaşan arkadaşının şu sözlerini aktarıyoruz:

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“İşinin son gününde patronu delirtmeye karar vermiş.”

Patron çılgına dönmüş müdür bilmiyoruz ama süper kahramanımız herkese şeker dağıtarak işe veda etmiş...

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam spider man

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