Bankanın hatası ortalığı karıştırdı! Bir müşterisine servet transfer etti...

Geçtiğimiz yılın nisan ayında, Citigroup bir müşterisinin banka hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar transferi yaptı. Bankanın iki çalışanı tarafından yaklaşık 90 dakika boyunca fark edilmeyen bu hata, ortalığı karıştırdı.

BİR SIFIR FAZLA GİRİLMİŞ

Independent'in haberine göre başlangıçta, 280 dolar olması gereken ödeme, bir sıfır fazla girilerek 81 trilyon dolara dönüştü. Citigroup yetkilileri, “Bu büyüklükte bir ödemenin fiilen gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen, iki defter hesabı arasındaki giriş hatası derhal tespit edilerek düzeltildi. Önleyici kontrollerimiz, bankadan çıkan herhangi bir fonu da durdurabilirdi” açıklamasını yaptı.

Geçen yıl Citigroup, 1 milyar dolardan fazla tutarındaki 10 benzer "ramak kala" olayı yaşadı. Bankanın en yüksek profilli transferlerinden biri de, makyaj grubu Revlon’un borçlarıyla ilgili bir davada yapılan 900 milyon dolarlık ödeme idi. Bu olay, dönemin CEO’su Michael Corbat’ın görevden alınmasına yol açmıştı. Yeterli ilerleme sağlanamadığı için banka, 136 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.