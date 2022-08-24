Banu Alkan'a büyük şok! 'İyi eğitimli varlıklı' denilen nişanlısı engelli parası ile geçiniyor iddiası

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Beyaz Magazin isimli magazin programının canlı telefon konuğu oldu. Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan’ın nişanlısı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"ENGELLİ PARASI İLE GEÇİNİYOR"

Canlı yayında, “Banu Alkan da bir gün bana teşekkür edecek” diyen Onur Akay, Banu Alkan'ın, Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiği için çok pişman olacağını söylerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İŞ İNSANI OLAN HÂLÂ EVLİ OLDUĞU EŞİ"

Akay, “Adını Kemal Yıldız olarak tanıdığımız şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız’dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hâlâ evli olduğu ve iki yaşındaki kızının annesidir. Kendisi Hollanda’da engelli parası ile geçiniyor.

ENGELLİ OLMADAN ENGELLİ MAAŞI ALIYOR

Doktor kontrollerine bastonla giderek, artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda’nın Roosendaal şehrinde 1+1 dairede kirada oturan Yıldız’ın ne bir işi, ne parası, ne evi, ne de arabası var. Banu Alkan’ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş.” ifadelerini kullandı.

BANU ALKAN’I DUYDUKTAN SONRA BOŞANMAYA KARAR VERMİŞ!

Canlı yayındaBanu Alkan’a seslenen ve Alkanı’ı isterse nişanlısının evli olduğu eşinin Hollanda’daki yakınlarıyla görüştürebileceğini de söyleyen ünlü sanatçı Onur Akay, “Ben Banu Alkan’ı çok seviyorum ve onun zarar görmemesi için bu araştırmayı yaptım. Herkes Banu Alkan’a soru sorarken, ben nişanlısını araştırdım. Ancak Yunus Kemal Yıldız’ın iş kadını olan eşi, Banu Alkan’ı duyduktan

sonra boşanmaya karar vermiş. Yıldız, boşanmak için eşinden nafaka koparmanın yollarını bile aramaya başlamış ve devletten çocuk nafakası almak için de çabalıyormuş. Yıldız’a, ayrıca evrakta sahtecilikten dava da açılmış…



"ÇOCUĞUNUN ALTIN KÜNYESİNİ ÇALAN BİR ZAVALLI"

Ayrıca Yunus Kemal Yıldız’ın hâlâ evli olduğu eşinin çok yakınları bana şu iddialarda bulundu: ‘Adam çocuğunun kumbarasını, banka hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesi ile dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır görmüyormuş bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım’ı oyuna getiriyormuş.’ dediler.” ifadelerini kullandı.



