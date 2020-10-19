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Banu Alkan Burcu Esmersoy için zehir zemberek konuştu! 'Demet Akalın’la da konuştuk...'

19.10.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Banu Alkan Burcu Esmersoy için zehir zemberek konuştu! 'Demet Akalın’la da konuştuk...'

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Banu Alkan küs olduğu Burcu Esmersoy ile ilgili söylediği sözlerle olay oldu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Banu Alkan'ın hedefinde bir dönem kavga ettikleri Burcu Esmersoy vardı.

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. Sorgu Sual programında ‘Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?’ sorusu karşısında gerilen Banu Alkan sinirlerine hâkim olamayarak zehir zemberek konuştu.

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Alkan açıklamasında şunları söyledi: ‘Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir.’

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