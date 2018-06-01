Banvit 73 - 84 Fenerbahçe Doğuş

İkinci yarıya Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 23. dakikada skoru 53-37'ye getirdi. Taylor, Kulig, Rautins ve Rıdvan Öncel ile farkı eritmeye çalışan Banvit karşısında sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 64-50 önde girdi.

İkinci periyotta Wanamaker ve Thompson'ın sayılarıyla hücumda tempoyu artırmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikayı 31-21 önde geçti. Pota altında Kulig ile skor üreten ve farkı kapatmaya çalışan turuncu-yeşilli takım karşısında hızlı hücumlarla sayılar bulan konuk ekip, soyunma odasına 18 sayı farkla 48-30 üstün girdi.

Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 11-5 önde geçti. Ev sahibi Banvit, Caloiaro, Rautins ve Kulig'in basketleriyle 6. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 10-15. Sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin yanı sıra Wanamaker ve Sloukas'ın da skora katkı yapmasıyla ilk çeyreği 27-16 önde kapattı.

Son çeyreğin ilk bölümünde ev sahibi takım Şehmus Hazer, Fenerbahçe Doğuş ise Melih Mahmutoğlu ile skor üretti. 33'üncü dakikayı 72-57 önde geçen sarı-lacivertli ekip karşısında Caloiaro, Taylor, Kulig ve Rautins ile basketler bulan Banvit, 36. dakikada farkı 9'a düşürdü: 65-74. Son bölümde skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, salondan 84-73 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 16, Melih Mahmutoğlu ve Vesely 14'er, Thompson 11 ve Ali Muhammed 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise Kulig 28, Rautins, Taylor ve Caloiaro 11'er sayı üretti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

Banvit: Thomas 5, Şehmus Hazer 2, Kulig 28, Tolga Geçim, Can Altıntığ 3, Rautins 11, Rıdvan Öncel 2, Taylor 11, Caloiaro 11, Ragıp Berke Atar

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 11, Melih Mahmutoğlu 14, Wanamaker 16, Sloukas 8, Guduric 2, Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 10, Ahmet Düverioğlu 9, Datome

1. Periyot: 16-27

Devre: 30-48

3. Periyot: 50-64

