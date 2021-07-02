Banyo yaparken sıcak suyla yanan Erzurumlu Yasin Ergeni'nin tedavisi sürüyor

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde banyo yaparken soğuk yerine yanlışlıkla sıcak suyu açması sonucu vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Yasin Ergeni, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Yağan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Ergeni, 25 Haziran Cuma günü duş almak için güneş enerjisiyle ısınma sistemi olan evinin banyosuna girdi.

Banyoda yanlışlıkla soğuk su yerine sıcak suyu açarak duş alan Ergeni'nin sırtı, sol kolu ile bacağı yandı.

Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne götürülen Ergeni'nin buradaki tedavisi sürüyor.

Yasin Ergeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerindeki suyun güneş enerjisiyle ısındığını söyledi.

Duş almak için banyoya girdiğini anlatan Ergeni, "Soğuk suyu açarken yanlışlıkla sıcak suyu açtım. Elimdeki hortumu da sırtıma doğru tutmuştum. Suyu kaptana kadar kolum, sırtım ve bacağım yandı. Su sıcaklığı yaklaşık 50-60 derece vardı. Bir anlık dikkatsizlikten bu hale geldim." diye konuştu.

Ergeni, Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi ve personelin de çok ilgili olduğunu dile getirerek, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade etti.

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini aktardı.

