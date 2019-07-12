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Banyo yaptığı suyu satan Instagram fenomeni, tüm ürünlerini sattı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 12.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Belle Delphine isimli Instagram kullanıcısı, geçtiğimiz hafta banyo yaptığı suyu kavanozlara koyarak satışa çıkartmıştı. Başta herkesin şaka sandığı kavanozlar kısa süre içerisinde satıldı. Dahası, yoğun istek üzerine aynı işlemi tekrarlayan Delphine'in suyu tekrar yok sattı.

Banyo yaptığı suyu satan Instagram fenomeni, tüm ürünlerini sattı

Geçtiğimiz hafta 'oyuncu kız' olarak bilinen Belle Delphine, banyo yaptığı suyu satışa çıkardığı zaman gündeme oturmuştu. Instagram'da 4,2 milyon takipçiye sahip olan 19 yaşındaki Delphine 'susamış oyuncu çocuklara banyo suyu' etiketiyle paylaştığı Instagram gönderisi 500.000'den fazla beğeni almıştı.

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Belle Delphine'in satışları herkesin tahmin edebileceği üzere alay konusu olmuş ve konuyla bolca dalga geçilmişti ancak kadının kavanozlara koyduğu ve tanesini 30 dolardan (yaklaşık 170 TL) sattığı banyo suları bir anda satıldı.

Peki, bu suları kim satın aldı?

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Guardian'a Instagram direkt mesajlar aracılığıyla ulaşan bir hayran, "Belle Delphine, hem güzel, hem dışa dönük hem de mizah anlayışı olan biri. Banyo suyunu tam anlamıyla açıklayamasam da 'konuşan' bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bunu, kişiyi desteklemek için satın alınan ticari bir ürün gibi düşünebilirsiniz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Guardian ile konuşan Delphine, şu ifadeleri kullandı:

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"Birçok insan, fotoğraflarımın altına banyo suyumu içeceklerine dair yorumlar yazıyordu. Bir gün bir şeyler düşünürken bir anda aklıma geldi. Banyo yaptığım suyu şişeleyip satsaydım ne olurdu?"

Instagram üzerinde 'müstehcen' olarak adlandırılabilecek fotoğraflar paylaşan Delphine, "Şanslıyım. Çılgınca şeyler yapıp dünyanın buna nasıl tepki verdiğini görebiliyorum. Bazen bu durum korkunç bir hal alsa da kesinlikle eğlenceli. Daha ilginç olan içeriklerimde daha büyük tepkiler alıyorum ancak bunun müstehcen içerikler yaptığım için mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde bir açıklama da yaptı.

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Delphine'in bir takipçisi Instagram'da Delphine'in sanki hayranlarının yanındaymış gibi olduğunu, içeriklerinin insanlara ilgi çekici ve marifetli geldiğini belirtti. Ayrıca takipçilerin Delphine'in bir dahaki sefere ne yapacağını merak ettiği için onu takip ettiğini de açıklamasına ekledi.

Bir YouTuber, Belle Delphine'in banyo suyunu kullanarak mac and cheese (bir makarna türü) yaptığı videoda, açıklama olarak "Ben Belle Delphine hayranı değilim. Yalnızca video yapmak için suyu satın aldım" dedi.

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