Banyo yaptığı suyu satan Instagram fenomeni, tüm ürünlerini sattı

Geçtiğimiz hafta 'oyuncu kız' olarak bilinen Belle Delphine, banyo yaptığı suyu satışa çıkardığı zaman gündeme oturmuştu. Instagram'da 4,2 milyon takipçiye sahip olan 19 yaşındaki Delphine 'susamış oyuncu çocuklara banyo suyu' etiketiyle paylaştığı Instagram gönderisi 500.000'den fazla beğeni almıştı.

Belle Delphine'in satışları herkesin tahmin edebileceği üzere alay konusu olmuş ve konuyla bolca dalga geçilmişti ancak kadının kavanozlara koyduğu ve tanesini 30 dolardan (yaklaşık 170 TL) sattığı banyo suları bir anda satıldı.

Peki, bu suları kim satın aldı?

Guardian'a Instagram direkt mesajlar aracılığıyla ulaşan bir hayran, "Belle Delphine, hem güzel, hem dışa dönük hem de mizah anlayışı olan biri. Banyo suyunu tam anlamıyla açıklayamasam da 'konuşan' bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bunu, kişiyi desteklemek için satın alınan ticari bir ürün gibi düşünebilirsiniz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Guardian ile konuşan Delphine, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok insan, fotoğraflarımın altına banyo suyumu içeceklerine dair yorumlar yazıyordu. Bir gün bir şeyler düşünürken bir anda aklıma geldi. Banyo yaptığım suyu şişeleyip satsaydım ne olurdu?"