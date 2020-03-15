Baraj 1. bölümden yeni fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

FOX'un merakla beklenen yeni dizisi Baraj'ın ilk fragmanını yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Medyapım ve No Dokuz Productions'un üstendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstleneceği; başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan paylaşıyor. Baraj dizisi ilk bölümüyle 17 Mart Salı akşamı Fox TV'de olacak.
Dizinin kadrosunda ayrıca Sait Genay, Tuna Orhan, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç, Samil Kafkas ve Mesut Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
Baraj dizisi üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları büyük bir aşkı anlatacak.
Hikaye; bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım ile başlar. Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.
Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.
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