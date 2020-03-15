MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baraj 1. bölümden yeni fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Baraj 1. bölümden yeni fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2020 23:03 | Son Güncelleme

Fox'un yeni dizisi Baraj'ın 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı Baraj isimli filmin dizi uyarlaması olan yeni dizide Kadın dizisi ile tanınan Feyyaz Duman başrolde oynuyor? Peki Baraj dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baraj Fox TV'de ne zaman başlıyor?

FOX'un merakla beklenen yeni dizisi Baraj'ın ilk fragmanını yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Medyapım ve No Dokuz Productions'un üstendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstleneceği; başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan paylaşıyor. Baraj dizisi ilk bölümüyle 17 Mart Salı akşamı Fox TV'de olacak.

Baraj_1 (5)

Dizinin kadrosunda ayrıca Sait Genay, Tuna Orhan, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç, Samil Kafkas ve Mesut Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Baraj_1 (4)

BARAJ 1. BÖLÜM KONUSU

Baraj dizisi üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları büyük bir aşkı anlatacak.

Hikaye; bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım ile başlar. Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Arka Sokaklar'da şok saldırı!Arka Sokaklar'da şok saldırı!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj dizisi, baraj fragman,

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

5 kişi hastaneye kaldırıldı

5 kişi hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramo 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekin Türkmen Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Ramo 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekin Türkmen Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Çukur 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık Böke Erdenet karşı karşıya geliyor!

Çukur 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık Böke Erdenet karşı karşıya geliyor!

Hizmetçiler 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Ela, Atahanlılar'ın sırrını çözecek mi?

Hizmetçiler'de Ela Atahanlılar'ın sırrını çözecek mi?

Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Saldırıya uğrayan Engin Müdür'e ne oldu? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar'da şok saldırı!

Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Eda'dan boşanıyor mu? Babil 8. son bölüm izle

Babil'de İrfan'dan şok karar!

Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Yeni Hayat konusu ve oyuncuları

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.