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Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm neler olacak?

05.03.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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Fox Tv’nin sevilen yapımlarından Baraj 30. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 9 Mart tarihinde yayınlanacak olan Baraj dizisinin 30. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Baraj dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok izleyici Baraj'ın 9 Mart akşamı yayınlanacak bölümünde nelerin olacağını araştırıyor. Baraj 30. bölüm fragmanı FOX TV izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. Baraj dizisi 9 Mart 2021 akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek. Peki ama yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

FOX'un sevilen dizisi Baraj her salı 20:00'de ekrana geliyor. Baraj'ın 30. bölüm fragmanı hayranların beğenisine sunuldu. Baraj 30. bölüm fragmanında gölgelerden gelen kişi herkesi şoke ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Baraj dizisi
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