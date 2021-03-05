Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm neler olacak?

Baraj dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok izleyici Baraj'ın 9 Mart akşamı yayınlanacak bölümünde nelerin olacağını araştırıyor. Baraj 30. bölüm fragmanı FOX TV izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. Baraj dizisi 9 Mart 2021 akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek. Peki ama yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

FOX'un sevilen dizisi Baraj her salı 20:00'de ekrana geliyor. Baraj'ın 30. bölüm fragmanı hayranların beğenisine sunuldu. Baraj 30. bölüm fragmanında gölgelerden gelen kişi herkesi şoke ediyor.

