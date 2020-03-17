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Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 20:59 | Son Güncelleme

Fox 'un yeni dizisi Baraj 17 Mart Salı akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Kadın dizisiyle tanınan Feyyaz Duman'ın başrolde oynadığı Baraj dizisinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisinin konusu ne? Dizi hakkında birçok ayrıntıyı merak eden izleyiciler, dizinin nerede çekildiği konusunu da araştırıyor. Peki Baraj dizisi nerede çekiliyor, işte çekildiği şehir.

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yapımcılığını Medyapım ve No Dokuz Productions'un üstendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği Baraj dizisinin başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan paylaşıyor. Baraj dizisinin kadrosunda ayrıca Sait Genay, Tuna Orhan, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç, Samil Kafkas ve Mesut Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.

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BARAJ 1. BÖLÜM KONUSU

Baraj dizisi üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları büyük bir aşkı anlatacak.
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Hikaye; bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım ile başlar. Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.


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