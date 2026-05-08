Baraj doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı! Su tahliyesi başladı

Kars’ta etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri sonrası Kars Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, kontrollü su tahliyesine başlanacağı duyuruldu.

Gökçen Kökden

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve kar sularının Kars Çayı’na karışmasıyla birlikte baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Kars Barajı’nda kontrollü su bırakma işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. Açıklamada, tahliye sürecinde dere yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, resmi duyuruların takip edilmesi, baraj çevresi ile dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi. Ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması istenirken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kars Barajı’nın dron ile havadan çekilen görüntüler ise barajdaki su seviyesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

